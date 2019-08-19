Поколение Z: как молодежь меняет украинских работодателей и наши условия труда

Уже в следующем году молодые представители поколения Z займут почти четверть должностей на всех должностях мира. В Украине – тоже. Но влияние молодые украинские компании чувствуют уже сейчас.

Что для нас меняют молодые люди, которые постепенно начинают работать и являются ли они угрозой для старших и более опытных украинцев – разбирались журналисты 24 канала.

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Кто такие поколение Z?

Это те, кто родился после 1996 года. Их еще называют "цифровыми аборигенами". По данным глобального исследования, проведенного по заказу компании Dell Technologies, это поколение имеет глубокое и целостное понимание технологий и их потенциала для трансформации образа жизни и работы. Согласно результатам исследования компании, эти молодые люди обладают особым технологическим менталитетом. Этот менталитет, с одной стороны, способствует продвижению бизнеса в цифровую эпоху, а с другой стороны, может усилить раскол и ментальный разрыв между пятью поколениями, которые сейчас представлены на рынке труда.

"Поколение Z рассматривает технологии не только как инструмент для человеческого прогресса, но и как средство, чтобы расширить и выровнять информационные права и возможности. То, как в них сочетается видение будущего и оптимизм, это замечательно", – считает корпоративный партнер и вице-президент по технологической стратегии Dell Technologies Денни Кобб.

Разве они уже работают?

Да. Представители этого поколения – активные, мобильные и многозадачные. Их мышление – глобальное.

"Они начинают волонтерить еще до получения постоянной работы. Для них важно все превращать в лучшее, начиная с себя. Они хотят изменений и хотят получать при этом удовольствие. Они легко адаптируются ко всему новому. Они могут все получить в соцсетях. Даже обучение. Пока для них актуальна IT-отрасль, а также общественные науки. Работу они также ищут в интернете", – пояснила HR manager креативного агентства TABASCO Екатерина Козельская.

Согласно подсчетам компании Hh.ua/Grc, на "зетов" приходится 4% резюме украинского рынка труда. Учитывая их возраст – такой показатель является абсолютно логичным. Но они довольно активны.

Насколько они активны?

Достаточно, чтобы на них начали обращать внимание. Согласно исследованию агентства Sparks&honey, четверть подростков в возрасте от 16 до 19 лет задействованы в качестве волонтеров. Более того, они хотят как можно раньше начать самостоятельно зарабатывать деньги. Например, 76% молодых людей надеются превратить свое хобби в основной источник прибыли.

Вместе с тем, по наблюдениям руководителя HR-департамента компании YouControl Анны Приходько, это поколение людей, которые привыкли жить в информационном потоке. Одновременно анализируя большое количество информации, они знают о возможностях. Часто это может их останавливать от решительных действий, ведь будут еще варианты".

Это поколение, которое живет в эпоху не только интернета, но и глобализации, поэтому они могут “смотреть в сторону” других стран. В целом поток молодежи за границу для получения образования действительно высокий. Впоследствии они могут там и оставаться, ведь для них нет большой разницы между виртуальным/онлайн-общением и реальным, в физическом измерении. Поэтому если коротко, эти кандидаты на отечественном рынке труда отключены,

– объяснила она.

Чем они отличаются на рынке труда?

Главная особенность представителей этого поколения – так называемая "цифровая зрелость". Это отметили все опрошенные 24 каналом эксперты. Они довольно гибкие в вопросе получения новых навыков. Они чрезвычайно практически смотрят на мир.

Свободное владение различными технологическими инструментами, как отметила вице-президент компании "ИТ-Интегратор" Надежда Омельченко, является безусловным преимуществом на ИТ-рынке. Среди других уникальных характеристик "людей Z", по ее словам, – широкая сеть контактов, включая знакомства в других странах и невероятное желание максимальной свободы и возможности создать собственный бизнес и работать на себя. Сегодня многие представители поколения даже не смотрят в сторону работы в компаниях корпоративного сектора и в первую очередь ищут себе работу в стартапах и интересных краткосрочных проектах.

Среди основных слабых мест "зетов" – их безответственность и то, что они не всегда придерживаются определенных договоренностей с работодателями. Из нашего собственного опыта – из 10 приглашенных на собеседование студентов даже после подтверждения встречи на него приходит всего 4,

– сказала она.

"Они уверены в себе, амбициозны, требовательны и иногда, даже, чересчур прямолинейны. Они в первую очередь ищут не работу, а себя. Поколение Z не готово полностью подстраиваться под нормы и правила компании, они скорее диктуют свои. Поэтому компании, в которых подавляющее количество работников – представители Z, часто вынуждены идти на уступки и прислушиваться к их требованиям", – пояснила и.о. руководителя подбора и адаптации персонала корпорации "Биосфера" Юлия Гуменная.

HR-директор Procter&Gamble в Украине Ольга Левченко рассказала, что результаты их исследования помогли составить портрет идеального работодателя, который имеют "зеты". Они выделяют три главные критерии выбора работодателя – адекватное финансовое вознаграждение, условия работы и график. За это "проголосовали" соответственно 28%, 19% и 16% опрошенных. Еще для 13% молодых специалистов на первом месте – команда и взаимоотношения в коллективе, а для 9% – отношения с руководителем.

Участники исследования отметили, что хотели бы зарабатывать от 6 000-10 000 гривен и до $1000. Условия труда на работе мечты – психологический комфорт, интересные задачи и возможности для карьерного роста. Им важно, чтобы работодатели, которых они выбирают, были готовы принимать их в штат такими, как они есть, без опыта и обучать всего необходимого (наставничество, заграничные командировки, тренинги).

При этом, как отмечают опрошенные, они хотели бы сразу получать серьезные и ответственные задачи, чтобы применять свои знания на практике и развиваться. Также Z-специалистам важно иметь свободу действий: они хотят самостоятельно решать, когда делать поставленные задачи, а не просто выполнять указания руководителя,

– сказала Левченко.

Доцент Киевского национального экономического университета имени. Гетмана Павел Сацкий подытожил, что "зеты" не почувствовали атмосферу 1990-х и не находились в мировоззренческом конфликте с теми своими предшественниками, которые в сознательном возрасте застали советские времена. Поэтому для них социальные ценности советского периода являются уже глубокой историей.

"В них чувствуются определенные нотки иронии по поводу "историй успеха" 1990-х. Поколение Z является достаточно мобильным. Для представителей этого поколения характерно обращать внимание на востребованность рынком конкретных навыков и на получение именно их в процессе образования. Перспективу карьерного роста они понимают специфически: через призму возможности реализовать себя благодаря конкретным навыкам и получить более весомые преимущества на рынке труда, а не за наличие опыта управленческой работы", – сказал он.

Кем они хотят работать?

По данным Hh.ua/Grc уже заметно их стремление к работе в искусстве, медиа и IT-секторе. "В меньшей степени их будут интересовать такие профсферы, как "производство и АПК", "Бухгалтерия", "Рабочий персонал". Если работодатели не начнут активно работать над повышением привлекательности подобной работы в глазах юных поисковиков, то вскоре столкнутся с кадровым дефицитом. Точнее, эта проблема для ряда компаний усилится еще больше", – отметили в компании.

Кем хотят работать "зеты"/Данные Hh.ua/Grc

Кроме того, они готовы постоянно осваивать новые навыки и не стремятся десятилетиями работать на одну компанию. При этом, что интересно, им все равно увлекательно взаимодействовать как с технологиями, так и с людьми. Как показало исследование Dell Technologies, 43% "зетов" предпочитают общаться с коллегами лично, 21% – по телефону, 14% – по электронной почте, 12% – с помощью мессенджеров.

Вместе с тем, 75% "зетов" рассчитывают освоить необходимые рабочие навыки, лично учась у коллег и других людей, но не через Интернет. 82% считают, что соцсети могут быть ценным инструментом в работе. Больше половины (53%) предпочитают работать в офисе, а не удаленно. 58% предпочитают работать в команде, а не самостоятельно.

Как они меняют рынок труда в Украине?

Постепенно. Главным образом – они стимулируют работодателей развиваться и учат их творчески подходить к созданию надлежащих условий работникам, в которых заинтересована компания.

По словам Омельченко, например, уже сейчас заметны изменения в традиционных корпоративных HR-процесах. "Собеседования в онлайн-режиме, предложение вакансий через HR-ботов, визуализация тестовых и рабочих задач с помощью видеоряда – все эти инструменты появились в практике работы специалистов по персоналу благодаря поколению Z. Мы считаем, что компании уже сегодня должны готовиться к приходу сотрудников нового поколения и внедрять изменения", – подчеркнула она.

В то же время, по словам вицепрезидента компании "ИТ-Интегратор", требования кандидатов Z в отношении работодателя порой слишком завышены. Например, для них крайне важен вопрос локации офиса. "Если представители более зрелых поколений, как правило, готовы добираться на работу в Киеве в течение часа и более, то "люди Z” не хотят пользоваться более чем одним видом транспорта. Поэтому многих из них, например, наш бизнес-центр возле метро Шулявская не всегда устраивает. Нам приходится считаться с этим фактором и использовать дополнительные методы поощрения этих кандидатов", – сказала она.

По словам и.о. руководителя подбора и адаптации персонала корпорации "Биосфера", еще одна отличительная черта поколения Z – откровенность. И этой же откровенности они требуют от работодателя. "Поэтому у компаний, привыкших не выполнять обещанных условий, шансов удержать такой персонал почти не будет. Так или иначе, поколение Z начинает задавать свои стандарты компаниям в ответ на их требования", – добавила Гуменная.

Постепенные изменения в форме сотрудничества чувствуют и в YouControl: больше желания "зетов" работать удаленно; потребность гибкого графика; ориентация на результат работы, а не затраченное время в офисе. "Это меняет внутренний распорядок работодателей, стимулирует их к большей гибкости и творческому подходу", – подчеркнула Приходько.

О том, что "зеты" стимулируют работодателей изменять себя и бороться за хороших работников, сказала HR manager TABASCO.

Люди – главное преимущество любой компании. И если компании смогут создать условия для каждого поколения, позволят раскрыться каждому, то получат уникальные человеческие качества. Для поколения Z главный критерий в выборе работодателя – возможность развития. Руководитель – наставник и гуру. Они хотят денег и много денег, а что это будет за компания – для них не имеет значения. Они очень быстро могут изменить не только компанию, но и сферу. Работать "от звонка до звонка" – не о них,

– объяснила Козельска.

"Зеты", по ее словам требуют от работодателей интересных и четко поставленных задач, обратной связи и возможности держать баланс между работой и особой жизнью. "Они работают на результат. Хотят всего и сразу. Они патриотичны. Возможность работать заграницей, но только чтобы перенять опыт, который потом привести в Украину", – подчеркнула она.

Hh.ua/Grc подытожили, что перед современными работодателями стоит сложная задача – создать систему привлечения и удержания сотрудников, которая будет учитывать особенности представителей каждого поколения. Но эта задача – обязательна для решения. Ведь побеждать на рынке через пять-десять лет смогут только те компании, которые будут более "человечными" и смогут сфокусироваться на людях как на главном конкурентном преимуществе. Компании, которые будут создавать условия, позволяющие сотрудникам использовать в работе уникальные человеческие качества – эмоциональный интеллект, креативность, инновационность и другие.

Что делать представителям старших поколений?

Спокойно работать. В наше время на рынке труда встретились представители четырех поколений, каждое из которых имеет собственные ценности и мотивы. И каждое из поколений имеет собственные конкурентные преимущества.

"Миллениалы сейчас являются самой многочисленной группой на рынке труда. Но они готовы к переменам и не хотят отдавать всю свою жизнь одной компании. Они рассматривают предложения, которые соответствуют их ценностям. "иксы" ценят стабильность и поэтому могут работать до пенсии на одном предприятии. Изменения не для них. Они упорно работают и очень лояльные, если ты ценишь и признаешь их вклад. Важно иметь все поколения и уметь работать с ними. Одно поколение будет фундаментом, остальное будет инноваторами, генераторами идей", – отметила Козельская.

По словам Приходько, сбалансированный коллектив с наличием нескольких возрастных категорий является несомненным преимуществом. "Опыт, к сожалению, невозможно передать, его можно только накопить, поэтому это 100% преимущество. Уже задача менеджера умело адаптировать опыт своих коллег к новым требованиям рынка и мировым трендам. Также опытные сотрудники уже знают себя и имеют более конкретные цели, которые вместе легче реализовывать. Молодые люди все же находятся в поиске, а у поколения Z является выраженная тенденция к кардинальным изменениям вектора заинтересованности", – пояснила она.

В корпорации "Биосфера" также отметили, что представители поколения Z достаточно активны, однако, если работа не заинтересовала их сразу, они не будут углубляться в детали и скорее изменят компанию. Тогда как старшие кандидаты на должность готовы проявлять гибкость и лояльность к работодателю в подобной ситуации.