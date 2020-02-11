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      Польша в 2020 году изменит политику в отношении заробитчан: как это повлияет на украинцев

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      Поляки планируют за полгода разработать новую миграционную политику / comments.ua

      В правительстве Польши решили разработать и воплотить новую миграционную политику. Благодаря ей планируют уменьшить безработицу среди поляков и эффективнее распределить трудовых мигрантов между регионами и между специальностями, в которых нуждается польская экономика.

      Об изменениях в миграционной политике Польши "Укринформу" рассказал заместитель директора департамента министерства семьи, труда и социальной политики Польши Мирослав Пшевозник. 

      Обратите внимание: В Польше беспокоятся из-за количества украинских заробитчан: эксперт объяснил ситуацию

      По его словам, работа над новой редакцией миграционной политики уже идет. Правительство Польши считает, что на весь процесс разработки и внедрения нужно полгода.

      Новые принципы польской миграционной политики

      Пшевозник говорит, что таких принципов будет четыре. 

      • В первую очередь – защита польского рынка труда. 
        "Ведь каждая страна защищает свой рынок и своих работников", – пояснил чиновник.

      Население Польши – примерно 38 миллионов человек, из которых примерно 16,5 миллиона – трудоспособного возраста. Официально безработными являются 850 тысяч человек. 

      При этом, как подсчитали поляки, украинских заробитчан в стране сейчас от 800 тысяч до 1 миллиона.

      ► Для сравнения: в Украине безработных официально по состоянию на декабрь 2019 – более 1,7 миллиона человек при примерно такой же численности населения в стране, как и в Польше. 

      • Во вторую очередь – взаимозаменяемость работников (особенно среди дефицитных специальностей). 
      • В третью – циркулярнисть работы трудовых мигрантов.
        "Не может быть и речи о длительных сроках трудоустройства в Польше – только об ограниченных", – пояснил Пшевозник. Заметим, что здесь не идет речь об украинцах, имеющих право на постоянное проживание в Польше. 
      • В четвертую – заполнение пробелов в регионах, в которых не хватает рабочих рук.

      Читайте также: Сколько украинцев нелегально работают в Польше: статистика

      Какова ситуация с украинскими заробитчанами в Польше сейчас

      • В 2019 году в Польше выдали 130 тысяч разрешений на сезонную работу.
        98% этих разрешений получили граждане Украины.
      •  Всего в 2019 году Польша выдала 1 миллион 600 тысяч разрешений на работу на срок до 6 месяцев.
        91% из них получили украинцы.
      • 74% разрешений на работу на длительные периоды (до 3 лет) также получили украинцы.

      Для справки: НБУ подсчитал, что по итогам 2019 украинские трудовые мигранты перевели в Украину около 12 миллиардов долларов.

      Почему украинцев в Польше работает так много

      Пшевозник подчеркнул, что Польша более конкурентная по уровню зарплат, даже по сравнению с другими странами Западной Европы.

      • Минимальная стоимость часа работы в 2020 году – 17 злотых (более 100 гривен).
      • Минимальная зарплата в Польше составляет 2600 злотых (примерно 16000 гривен).
      • К 2024 году, как планирует правительство, минимальная зарплата вырастет до 4000 злотых (25000 гривен).

      Заметим, что эти суммы указаны без учета уплаты налогов (налог на прибыль для физических лиц в Польше составляет 17%)

      Уменьшится ли количество украинцев, работающих в Польше

      "Мы не ожидаем, что количество работников с Украины в этом году уменьшится: будет рост. Правда, незначительный", – считает Пшевозник.

      К теме: Количество отказов украинцам во въезде в Польшу выросло на четверть: причины

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Статистика Новости Польши Иммигранты Заробитчане Новости Украины
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