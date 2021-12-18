Инцидент произошел 3 декабря. Тогда представители Краковского городского совета провели официальную встречу с членами делегации со Львова.

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Склонял женщину к половым отношениям

На торжественном ужине присутствовал и украинский консул. Городской совет Кракова представлял Славомир Пьетржик, являющийся заместителем председателя городского совета и советником президентского клуба Przyjazny Kraków.

По словам чиновницы, последний за общим столом якобы склонял ее к половым отношениям с одним из львовских депутатов. Более того, во время ужина Пьетржик вульгарно шутил по отношению к женщине.

После этого инцидента Щепанская подала официальную жалобу на советника. Женщина написала четко указывает, что поведение Пьетржика является домогательством .

Пьетржик извинился, но вину отвергает

На время рассмотрения дела чиновника отстранили от исполнения обязанностей заместителя председателя. После огласки Пьетржик выразил сожаление о своем поступке. В то же время, он отрицает, что хотел склонить коллегу к сексу с участником делегации со Львова.

Искренне прошу прощения у советницы Алисии Щепанской за то, что 3 декабря во время ужина с делегацией со Львова я использовал касаемо ее неудачные фразы, которые она восприняла как оскорбительные и наносящие ей вред. Алисия от всей души прошу у Вас прощения. Мне очень жаль, что мои слова вызвали у вас боль и сожаление,

– отметил он.

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