Порошенко хочет, чтобы следующие "Игры непокоренных" провели в Украине

Президент Украины Петр Порошенко не исключает, что уже в ближайшее время международные соревнования среди современных ветеранов будет принимать Украина.

Об этом он заявил в субботу в Киеве во время церемонии награждения отбора на "Игры непокоренных", что завершился в Украине.

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В этом году Украину на соревнованиях, которые пройдут в австралийском Сиднее, представят 15 украинских ветеранов.

Вместе с тем Порошенко не исключает, что уже в ближайшем будущем эти соревнования мирового уровня будет принимать Украина.

Я не исключаю, по крайней мере, об этом мы говорили с нашими британскими партнерами, включая принца (принц Гарри – основатель "Игр непокоренных", – "24") о том, чтобы в ближайшее время, следующие Игры непокоренных были проведены в Украине. Я уверен в том, что нам это удастся,

– убежден украинский президент.

Смотрите видео церемонии награждения на отбор "Игр непокоренных" в Киеве:

Ранее во время церемонии награждения в Киеве Петр Порошенко подписал указ о спортивной реабилитации воинов АТО.

Что такое Игры непокоренных? Это международные игры в паралимпийском стиле. Соревнования были специально учреждены британским принцем Гарри для ветеранов современных войн. Ветераны украинско-российской войны были впервые представлены на них в 2017 году в Торонто и привезли с них 14 медалей.