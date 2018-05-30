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Порошенко отобрал пять новых членов НКРЭКП, – источник

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Порошенко отобрал новых членов НКРЭКП
Порошенко отобрал новых членов НКРЭКП / rbc.ua

Президент Украины Петр Порошенко отобрал 5 новых кандидатур для назначения на должности членов Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в регуляторе.

Как сообщил источник агентства "Интефакс-Украина", новыми членами НКРЭКП стали Александр ФОРМАГ (сотрудник "Укргидроэнерго"), Елена Антонова (с ДТЭК), Оксана Кривенко (сотрудник аппарата НКРЭКП), Дмитрий Коваленко (с "Укрэнерго") и Евгений Маглёванный ( сотрудник Госэнергоэффективности). По словам собеседника агентсва, утром 30 мая они выйдут на работу.

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Также на сайте президента опубликовано два Указа, датированные 26 мая – об освобождении от должностей председателя НКРЭКП Дмитрия Вовка и члена Нацкомиссии Руслана Машляковского.

Предварительный состав комиссии, в частности, "ручного" главу Дмитрия Вовка обвиняют в содействии утверждению кабальной для Украинской формулы "Роттердам +". Национальное антикоррупционное расследует возможный сговор между Петром Порошенко, Ринатом Ахметовым и компанией ICU, по которой граждане ежегодно переплачивают 1 миллиард долларов за электроэнергию.

Напомним, 14 мая номинационная комиссия по отбору новых членов НКРЭКУ утвердила перечень из 10 кандидатов для дальнейшей передачи Президенту Украины на рассмотрение. Из этого списка президент должен отобрать и назначить 5 новых членов НКРЭКП. Еще два члена НКРЭКП будут назначены по итогам второй "волны" конкурса.

Что такое НКРЭКП?
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг – государственный орган, регулирующий и контролирующий деятельность субъектов хозяйствования в сферах энергетики и коммунальных услуг. К задачам органа, в частности, относятся:
- сбалансирования интересов субъектов хозяйствования, потребителей и государства;
- обеспечение прозрачности и открытости деятельности на рынках естественных монополий в сферах теплоснабжения, централизованного водоснабжения и водоотведения;
- содействие развитию конкуренции в сферах производства и поставки электрической и тепловой энергии, на рынке природного газа, а также переработки бытовых отходов;
- определение цен и тарифов в сферах электроэнергетики, теплоснабжения, централизованного водоснабжения и водоотведения, переработки и захоронения бытовых отходов, в нефтегазовом комплексе и тому подобное.
 

Теги: Новости политики Новости Украины Петр Порошенко коммунальные услуги Тарифы Энергетика
Источник: 24 Канал
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