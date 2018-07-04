Порошенко подписал и внес в Раду законопроект о налоге на выведенный капитал

Президент Украины Петр Порошенко подписал и зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о налоге на выведенный капитал.

Об этом глава государства написал в своем Twitter-аккаунте.

"Внес в ВР проект Закона "О налоге на выведенный капитал". Как это произошло в Эстонии, где такой закон уже действует. Приятно, что этот законопроект сегодня во время встречи с бизнес-сообществом имел огромную поддержку", – говорится в сообщении Порошенко.

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Заявляю, что этот законопроект не имеет и не будет входить ни в какие противоречия с Международным валютным фондом, поскольку этот законопроект вступит в силу только тогда, когда в бюджете будут предусмотрены соответствующие компенсаторы,

– сказал президент во время встречи с представителями бизнеса в Киеве.

Порошенко также сообщил, что докладчиком законопроекта в Верховной Раде будет его представитель в парламенте Ирина Луценко.