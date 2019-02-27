Порошенко руками Конституционного суда остановил борьбу с коррупцией – Сергей Соболев
Решение Конституционного суда (КС) о признании неконституционной статьи 368-2 УК, которая предусматривает привлечение к ответственности за незаконное обогащение, узаконивает коррупцию в Украине.
Об этом заявил первый заместитель председателя фракции "Батькивщина" Сергей Соболев в комментарии парламентским журналистам, говорится на сайте партии.
"Согласно судебной практике, если есть топ-коррупционеры, которые относятся к Администрации Президента, органам парламента, Кабинету Министров, то доказательства, что ты не коррупционер и объяснения, откуда такие доходы, возлагается на это лицо. Ко всем другим гражданам применяется норма презумпции невиновности: следственные органы должны доказать, что человек незаконно обогатился", – объяснил депутат.
После такого решения КС следственным органам надо теперь доказывать, откуда у того или иного коррупционера появились сотни миллионов, миллиарды гривен, отметил Сергей Соболев
Это фактически узаконивает коррупцию в стране. Это означает, что согласно решению суда, будет прямая норма для закрытия таких производств против топ-коррупционеров,
– возмутился парламентарий.
Он обратил внимание на то, что борьба с коррупцией на высшем уровне – это одно из требований подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.
"То, что так дерзко перечеркнули это требование означает, что президент Петр Порошенко остановил борьбу с коррупцией в стране таким дерзким способом", - считают в "Батькивщине".
Сергей Соболев также отметил, что не удивится, "если завтра Конституционный суд признает, что можно воровать в военно-промышленном комплексе, можно поставлять недоброкачественные запчасти из Российской Федерации".