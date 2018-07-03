Порошенко провел визит в Сербию: президент Украины подвел итоги переговоров с Вучичем

3 июля Президент Украины Петр Порошенко осуществил рабочий визит в Сербию. В Белграде украинский гарант встретился с главой страны Александаром Вучичем.

Итоги переговоров украинский гарант подвел на совместной с президентом Сербии пресс-конференции.

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"Украина и Сербия не имеют никаких проблем в двусторонних взаимоотношениях. Мы решительно их снимаем, мы решительно развиваем двухстороннее сотрудничество в экономической, политической, культурной, гуманитарной сферах и в сфере безопасности", – подчеркнул украинский лидер.

По его словам, во время встречи с сербским коллегой было сказано, в частности, о сотрудничестве между странами относительно европейской интеграции как Сербии, так и Украины.

Нам чрезвычайно важно изучить опыт Сербии в проведении реформ. Мы договорились обмениваться положительными наработками, которые есть в наших правительствах. Хочу подчеркнуть, что лишь несколько недель назад мы договорились о том, что мы подпишем соглашение, которое продлевает срок безвизового пребывания граждан Сербии в Украине и граждан Украины в Сербии. И я уверен, тот документ, который сегодня подписан, будет играть очень важную роль в коммуникации между нашими народами,

– отметил Порошенко.

Кроме того, он отметил, что Украина и Сербия договорились создать комиссию, которая будет изучать общие политические события их истории.

"Очень важным является и второй документ, который был подписан. Он имеет целью эффективную борьбу с коррупцией, а именно обмен данными между таможенными органами Украины и Сербии в целях повышения борьбы с коррупцией. Я хочу, чтобы такой же документ Украина подписала со всеми своими торговыми партнерами", – добавил украинский президент.

Также политик сообщил, что товарооборот между странами наращивается и в первом квартале 2018 года он возрос на 34%.

"Единственное, что меня устраивает, – большинство всего товарооборота составляет черная металлургия, которая концентрируется на одном предприятии в Сербии. И на этом бизнес-форуме, который мы совместно с господином президентом организовали, будем информировать предпринимателей о важности вложения денег в Сербию и сербских денег – в Украину. Очень важно, чтобы среди первых были сербские предприниматели, которые готовы вкладывать деньги в пищевую промышленность, поскольку нам не хватает сербских ресторанов. Кроме того, инвестиции нужны в фармакологическую, обрабатывающую и машиностроительную промышленности", – констатировал украинский лидер.

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В то же время он надеется, что этому будет способствовать завершение переговоров о создании свободной торговли и ускоренное вступление Сербии во Всемирную организацию торговли.

"Мы также договорились о том, что в ближайшее время будет созвана наша межправительственная комиссия. Мы договорились, что только по двум позициям – зерно и кукуруза – будут меры, которые будут защищать сербский рынок. Здесь причины понятны. А насчет остального мы убираем любые барьеры, то есть будет свободная торговля", – убеждает Порошенко.

Как говорит Президент Украины, были обсуждены и некоторые вопросы культурно-гуманитарного сотрудничества.

Мы решили вопрос относительно ускорения установки памятника отцу украинской нации Тарасу Шевченко в Новом Саде. Надеюсь, что уже во время следующего визита мы сможем совместно с господином президентом открыть этот монумент. Мы чрезвычайно довольны сотрудничеством в области образования. Сегодня моим решением и решением Минобразования выделено десятки стипендий для сербских студентов, желающих учиться в украинских учебных заведениях высшего образования. Такое же практикуется и со стороны Сербии, есть также выделенные стипендии для украинских студентов,

– заявил он.

Напоследок Порошенко известил, что сфера сотрудничества между Украиной и Сербией – очень большая: начиная от государственного, культурного, гуманитарного, медицинского, военно-технического и подобного сотрудничества и завершая различными формами межпарламентского сотрудничества.