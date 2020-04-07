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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Последнее предупреждение: владелец похоронной фирмы возил гроб с надписью "Сиди дома"

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      Гроб с надписью "Карантин" / Скриншот из видео

      Чтобы побудить людей сидеть дома и соблюдать изоляцию, владелец похоронной фирмы на Львовщине придумал нестандартную акцию. На лафете он возил в трех городах области пустой гроб с надписями "Сиди дома" и "Карантин".

      Владелец ритуальной фирмы проехался с гробом с надписями по Трускавцу, Стебнику и Дрогобычу. Как пишет ZAXID.net, акция была одноразовой, на нее позвали местных журналистов.

      Такое уже было На Хмельнитчине мужчина возил гроб, призывая соблюдать карантин: чем это закончилось

      Я был шокирован количеством людей, которые ходят по улицам. Я не говорю о пожилых людях, которые шли в магазин, я о молодежи, которая без дела слонялась по улицам. Стояли под маркетом и распивали пиво,
      – возмутился владелец фирмы Степан Пиряник.


      На машину также наклеили протикоронавирусные лозунги / Скриншот с видео

      Мужчина отметил, что понимает, что возможно это слишком радикальные действия, но все же верит в их эффективность. Однако, такая якобы антиреклама коронавируса получила немало негативных отзывов, ее решили больше не проводить.

      Как по Львовской области возили "антикоронавирусный" гроб – смотрите видео

       

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Курьезные новости Транспорт Новости Львова
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