Последнее предупреждение: владелец похоронной фирмы возил гроб с надписью "Сиди дома"

Чтобы побудить людей сидеть дома и соблюдать изоляцию, владелец похоронной фирмы на Львовщине придумал нестандартную акцию. На лафете он возил в трех городах области пустой гроб с надписями "Сиди дома" и "Карантин".

Владелец ритуальной фирмы проехался с гробом с надписями по Трускавцу, Стебнику и Дрогобычу. Как пишет ZAXID.net, акция была одноразовой, на нее позвали местных журналистов.

Такое уже было На Хмельнитчине мужчина возил гроб, призывая соблюдать карантин: чем это закончилось

Я был шокирован количеством людей, которые ходят по улицам. Я не говорю о пожилых людях, которые шли в магазин, я о молодежи, которая без дела слонялась по улицам. Стояли под маркетом и распивали пиво,

– возмутился владелец фирмы Степан Пиряник.



На машину также наклеили протикоронавирусные лозунги / Скриншот с видео

Мужчина отметил, что понимает, что возможно это слишком радикальные действия, но все же верит в их эффективность. Однако, такая якобы антиреклама коронавируса получила немало негативных отзывов, ее решили больше не проводить.

Как по Львовской области возили "антикоронавирусный" гроб – смотрите видео