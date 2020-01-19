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      Потребительские кредиты в Украине: скрытых платежей больше не будет

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      Все условия кредита должны быть открытыми / Иллюстративное фото (pixabay)

      Банки и посредники, предоставляющие гражданам Украины потребительские кредиты, с 19 января обязаны включать в них все платежи без исключения. Это сделано для того, чтобы украинцы понимали полную стоимость кредита, который придется платить.

      Национальный банк Украины изменил требования к банкам по расчетам стоимости потребительского кредита. Об этом сообщает пресс-служба НБУ

      Другое важное решение НБУ: Деньги с карточек ФЛП можно использовать на личные нужды

      С 19 января в стоимость потребительского кредита банки будут включать все платежи, которые тот или иной вид кредита предусматривает

      Речь о таких дополнительных платежах и сборах:

      • Страховые платежи.
      • Налоговые платежи.
      • Сбор на обязательное государственное пенсионное страхование.
      • Платежи за услуги нотариусов.
      • Платежи за услуги государственных регистраторов. 
      • Платежи за работу оценщиков.
      • Другие дополнительные платежи, которые может содержать потребительский кредит.

      Для чего НБУ ввел изменения в информирование о потребительском кредитовании

      Банки и посредники должны раскрывать информацию о полной стоимости потребительских кредитов, чтобы украинцы – потребители финансовых услуг понимали все свои расходы на получение и обслуживание кредитов.

      Важно: банки должны раскрывать полную информацию о своих услугах даже на сайтах и в рекламе.

      • Все соответствующие изменения НБУ утвердил 16 января, а в силу они приобретают с 19 января 2020 года.

      Что такое "потребительский кредит"?Потребительский кредит – это предоставление банком или другим финансовым учреждением частному лицу денег на его личные нужды, не связанные с коммерческой деятельностью.

      Речь идет о кредите наличными на текущие расходы (например, на отпуск или лечение) или кредите на покупку товаров (например, на бытовую технику или автомобиль).

      Интересная тема: Какой будет стоимость кредита на покупку земли в Украине

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Деньги Банки Кредит НБУ Новости Украины
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