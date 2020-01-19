Потребительские кредиты в Украине: скрытых платежей больше не будет
Банки и посредники, предоставляющие гражданам Украины потребительские кредиты, с 19 января обязаны включать в них все платежи без исключения. Это сделано для того, чтобы украинцы понимали полную стоимость кредита, который придется платить.
Национальный банк Украины изменил требования к банкам по расчетам стоимости потребительского кредита. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Другое важное решение НБУ: Деньги с карточек ФЛП можно использовать на личные нужды
С 19 января в стоимость потребительского кредита банки будут включать все платежи, которые тот или иной вид кредита предусматривает
Речь о таких дополнительных платежах и сборах:
- Страховые платежи.
- Налоговые платежи.
- Сбор на обязательное государственное пенсионное страхование.
- Платежи за услуги нотариусов.
- Платежи за услуги государственных регистраторов.
- Платежи за работу оценщиков.
- Другие дополнительные платежи, которые может содержать потребительский кредит.
Для чего НБУ ввел изменения в информирование о потребительском кредитовании
Банки и посредники должны раскрывать информацию о полной стоимости потребительских кредитов, чтобы украинцы – потребители финансовых услуг понимали все свои расходы на получение и обслуживание кредитов.
Важно: банки должны раскрывать полную информацию о своих услугах даже на сайтах и в рекламе.
- Все соответствующие изменения НБУ утвердил 16 января, а в силу они приобретают с 19 января 2020 года.
Что такое "потребительский кредит"?Потребительский кредит – это предоставление банком или другим финансовым учреждением частному лицу денег на его личные нужды, не связанные с коммерческой деятельностью.
Речь идет о кредите наличными на текущие расходы (например, на отпуск или лечение) или кредите на покупку товаров (например, на бытовую технику или автомобиль).
Интересная тема: Какой будет стоимость кредита на покупку земли в Украине