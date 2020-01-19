Потребительские кредиты в Украине: скрытых платежей больше не будет

Банки и посредники, предоставляющие гражданам Украины потребительские кредиты, с 19 января обязаны включать в них все платежи без исключения. Это сделано для того, чтобы украинцы понимали полную стоимость кредита, который придется платить.

Национальный банк Украины изменил требования к банкам по расчетам стоимости потребительского кредита. Об этом сообщает пресс-служба НБУ .

Другое важное решение НБУ: Деньги с карточек ФЛП можно использовать на личные нужды

С 19 января в стоимость потребительского кредита банки будут включать все платежи, которые тот или иной вид кредита предусматривает

Речь о таких дополнительных платежах и сборах:

Страховые платежи.

Налоговые платежи.

Сбор на обязательное государственное пенсионное страхование.

Платежи за услуги нотариусов.

Платежи за услуги государственных регистраторов.

Платежи за работу оценщиков.

Другие дополнительные платежи, которые может содержать потребительский кредит.

Для чего НБУ ввел изменения в информирование о потребительском кредитовании

Банки и посредники должны раскрывать информацию о полной стоимости потребительских кредитов, чтобы украинцы – потребители финансовых услуг понимали все свои расходы на получение и обслуживание кредитов.

Важно: банки должны раскрывать полную информацию о своих услугах даже на сайтах и в рекламе.

Все соответствующие изменения НБУ утвердил 16 января, а в силу они приобретают с 19 января 2020 года.

Что такое "потребительский кредит"?​ Потребительский кредит – это предоставление банком или другим финансовым учреждением частному лицу денег на его личные нужды, не связанные с коммерческой деятельностью.



Речь идет о кредите наличными на текущие расходы (например, на отпуск или лечение) или кредите на покупку товаров (например, на бытовую технику или автомобиль).