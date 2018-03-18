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Игорь Лапин

"Повернення Криму і Донбасу" – перспектива значно ближча, ніж хтось уявляє

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Крим - це Україна
Крим - це Україна / TheWorldNews.net

4 роки тому ми втратили Крим і перейшли до відступу, за кілька місяців розпочалась війна на Донбасі. Довго шукали юридичну назву цих подій, але говорячи людською мовою, усі розуміли – Крим в нас забрали, а на сході йде війна.

Міжнародна політика не одразу визнала Росію агресором, але все ж визнала і застосувала санкції. Може вони не такі серйозні, на які ми могли сподіватися, але за нас наші проблеми ніхто не вирішить. Єдине, що в цій ситуації радує – геополітика, яка не дозволяє Європі та США стояти осторонь і чекати на розподіл України.

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Отже, наше завдання напрацювати стратегію повернення територій і зафіксувати дату повернення. Для нас ці моменти важливі і навіть символічні, адже ми чітко розуміємо, що на Донбасі військові дії ведуться на наших територіях. Анексію Криму ми також не визнаємо, тому фактично Крим наш. Говорячи про повернення, маємо на увазі повноцінне життя людей, дію законів України на тих територіях, поширення нашої валюти, поновлення системи економічних та культурних координат.

Тепер щодо умов і строків повернення

Перша умова, усвідомлення усіх громадян на обох частинах – вільній і тимчасово окупованій – що ми українці і хочемо жити в одній цілісній країні.

Умова друга – битва до знищення останнього "сєпара" за звільнення Сходу. Зауважу, що Росії "заслані козачки" назад непотрібні, тому вони будуть воювати з усіх сил. На жаль, звільнити Донбас можна буде лише силою зброї, а не права.

Щодо Криму, то логіка мирного процесу повернення має полягати в наступному:

  1. Забрати територію Криму від Росії. В більшості серед інших національних меншин, в Криму проживають кримські татари. Користуючись правом нації на самовизначення, закріпленому в міжнародно-правових документах ООН.
  2. Повернення в склад України. Після виконання першого пункту кримсько-татарський народ має заявити про своє прагнення бути в складі держави Україна.

Інший варіант повернення Криму – передбачає військові дії проти Росії. Простіше кажучи, силовий сценарій і повноцінна війна.

В нас чимало правових можливостей в міжнародних судах довести, що дії Росії у відношенні до територіальної цілісності України, прав і свобод громадян були незаконними. В комплексі за наявності політичної волі; спільної позиції усіх громадян, незалежно від нації, релігії та місця проживання, які відчувають себе українцями, і хочуть жити в Україні; грамотного силового сценарію звільнення Донбасу, дозволить закінчити війну та повернути території вже цього року.

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Автор: Игорь Лапин
Теги: Новости Украины Новости политики Аннексия Крыма Новости Крыма Украина – Россия Война на Донбассе Публикации
Источник: 24 Канал
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