Изношенные или поврежденные доллары: как, где и по какому курсу менять

Старенькие, разрисованные доллары можно разве что выбросить, ведь они перестали быть деньгами как таковыми, – такое мнение бытует среди некоторых украинцев. Мол, это иностранная валюта, если она немного "испортилась", ее никто не захочет менять на нормальную.

Что нужно делать с поврежденной валютой, – журналистка 24 канала узнала в Национальном банке Украины.

Такая нужна инвалюта

Хоть расчеты в Украине должны производиться в национальной валюте, однако многим довольно часто приходится пользоваться долларами или евро. Защита от инфляции, путешествия за границу, покупка дорогих вещей – во всех этих случаях нужна иностранная валюта. Часто в руки людей попадают старенькие, изношенные или поврежденные купюры. Кто-то считает, что такими деньгами невозможно рассчитаться, поэтому банально их выбрасывает или отдает играть детям.

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Однако в Нацбанке разъясняют, что согласно соответствующему положению, банки, небанковские финансовые учреждения принимают банкноты иностранной валюты, которые по дизайну и элементам защиты полностью соответствуют образцам и описаниям, приведенным на страницах официальных сайтов нацбанков иностранных государств.

Старенькие и немного порванные купюры надо менять, а не выбрасывать / Фото 24 канала

Банки принимают иностранную валюту, которая имеет следующие признаки изношенности:

локальные потертости (частичная потеря краски на изображениях) или потеря бумагой жесткости;

отпечатки штампов или печатей, надписи, включая видимые в ультрафиолетовых лучах, общая площадь которых не превышает 200 миллиметров квадратных;

пятна, общее количество которых не превышает трех штук диаметром до 5 миллиметров каждая;

надрывы или надрезы, общее количество которых не превышает трех штук длиной до 3 миллиметров каждый;

отверстия и проколы, общее количество которых не превышает четырех штук диаметром не более 1 миллиметр каждый.

Судьба "усталых" банкнот

В то же время в пресс-службе Нацбанке добавляют, что банкноты иностранных государств, которые значительно поизносились в процессе обращения или имеют значительные повреждения, принимаются в кассах банков на инкассо (обмен на неизношенные банкноты) на условиях, определяемых банком совместно с банком-корреспондентом.

Решение о соответствие банкнот установленным банком-эмитентом образцам и о степени изношенности банкнот иностранной валюты принимает работник кассы банка, который проводит валютно-обменные операции,

– разъясняют в пресс-службе НБУ.

В НБУ обращают внимание на условия обмена банкнот иностранной валюты с признаками изношенности, они определяются, в частности, договором банка с иностранным банком-корреспондентом и могут отличаться в разных банках.

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Принятые на инкассо банкноты направляются в иностранный банк-корреспондент для осуществления обмена на новые банкноты. Комиссионное вознаграждение за осуществление таких операций банки взимают согласно установленным ими тарифам.

Какой валюте украинцы отдают предпочтение, смотрите здесь:

Согласно соответствующей инструкции, банк имеет право устанавливать сроки выплаты клиентам возмещения за изношенные банкноты иностранных государств. Речь идет о возмещении непосредственно после приема банкнот от клиента после получения возмещения от иностранного банка-корреспондента.

Нацбанк не устанавливает сроки обмена банкнот, принятых на инкассо. Информация о выводе из обращения денежных знаков размещается на официальной странице центрального банка страны-эмитента этой валюты.

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К примеру, банкноты с серьезными повреждениями и значительными признаками изношенности Укрэксимбанк принимает только по процедуре инкассо для дальнейшей передачи в страны происхождения, где их обменяют на пригодные к обращению. Принимают такие банкноты только в центральном отделении Укрэксимбанка.

Комиссионное вознаграждение за прием на инкассо банкнот иностранных государств уплачивается физическим лицом в гривнах по официальному курсу гривны к иностранным валютам, установленному Нацбанком Украины на день осуществления операции. За принятие на инкассо изношенных, поврежденных банкнот лицо должно заплатить 20% комиссии от суммы банкноты, кроме того и НДС. В то же время, на обмен возьмут минимум 100 долларов или евро. Меньшие суммы обменивать никто не будет.

В Ощадбанке тоже советуют обратиться в центральное отделение банка в городе пребывания. Комиссия за проведение такой операции составит 20% и берется она в гривнах. На инкассо принимается валюта в эквиваленте от 300 гривен.

Настоящие банкноты или нет?

Случается, что люди путаются и когда видят старые деньги, то думают, что это подделки. На самом деле, если человек засомневался в подлинности валюты, он может обратиться в любой банк для того, чтобы подозрительную купюру оформить для проведения исследования Национальным банком Украины.

Как отличить фальшивые деньги от настоящих, смотрите здесь:

Для этого нужно заполнить заявление, на основании которого оформляется справка об изъятии (принятии) банкнот (монет) для исследования.

Исследование иностранных банкнот, которые подозревают в ненастоящести, осуществляется бесплатно, в течение пяти рабочих дней, начиная со следующего дня после их получения экспертами Национального банка Украины.

Иностранные купюры, которые по результатам исследования признаны подлинными, независимо от степени износа и повреждения, Нацбанк возвращает банку (филиалу, отделению), который должен вернуть их предъявителям или по их желанию принять для осуществления кассовых операций.

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Если человек сам обнаружит в своем кошельке иностранную фальшивку, он должен немедленно сообщить об этом в полицию и написать соответствующее заявление. В нем необходимо описать обстоятельства, суммы, а желательно и контакты людей, от которых были получены фальшивки. В полиции заведут дело, проведут специальные экспертизы и расследования. Если деньги по результатам проверки окажутся подлинными, клиенту позвонят из банка или полицейского участка и отдадут банкноты на руки или зачислят на счет. Если деньги окажутся фальшивыми, есть возможность взыскать убытки с того, от кого эти деньги получены, но сделать это возможно будет только на этапе судебного процесса.