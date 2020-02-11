08:44
11 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      КОРОНАВИРУС 2020 ОСКАР 2020 АНДРЕЙ БОГДАН РЫНОК ЗЕМЛИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Союзные игры Путина и Лукашенко. Тайны храма российской армии
      Вєсті Кремля
      21:33, 10 февраля
      Вести.UA: Параллельный мир Рабиновича. Нардепы придумали, как обойти декларирование
      Вєсті.UA
      20:51, 10 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КОРОНАВИРУС 2020 ОСКАР 2020 АНДРЕЙ БОГДАН РЫНОК ЗЕМЛИ

      Изношенные или поврежденные доллары: как, где и по какому курсу менять

      218 Читати новину українською
      Изношенные доллары – тоже деньги / Коллаж 24 канала

      Старенькие, разрисованные доллары можно разве что выбросить, ведь они перестали быть деньгами как таковыми, – такое мнение бытует среди некоторых украинцев. Мол, это иностранная валюта, если она немного "испортилась", ее никто не захочет менять на нормальную.

      Что нужно делать с поврежденной валютой, – журналистка 24 канала узнала в Национальном банке Украины.

      Такая нужна инвалюта

      Хоть расчеты в Украине должны производиться в национальной валюте, однако многим довольно часто приходится пользоваться долларами или евро. Защита от инфляции, путешествия за границу, покупка дорогих вещей – во всех этих случаях нужна иностранная валюта. Часто в руки людей попадают старенькие, изношенные или поврежденные купюры. Кто-то считает, что такими деньгами невозможно рассчитаться, поэтому банально их выбрасывает или отдает играть детям.

      Официально: Каковы последствия укрепления гривны: объяснения НБУ

      Однако в Нацбанке разъясняют, что согласно соответствующему положению, банки, небанковские финансовые учреждения принимают банкноты иностранной валюты, которые по дизайну и элементам защиты полностью соответствуют образцам и описаниям, приведенным на страницах официальных сайтов нацбанков иностранных государств.

      гроші, обмін старої валютиСтаренькие и немного порванные купюры надо менять, а не выбрасывать / Фото 24 канала

      Банки принимают иностранную валюту, которая имеет следующие признаки изношенности:

      • локальные потертости (частичная потеря краски на изображениях) или потеря бумагой жесткости;
      • отпечатки штампов или печатей, надписи, включая видимые в ультрафиолетовых лучах, общая площадь которых не превышает 200 миллиметров квадратных;
      • пятна, общее количество которых не превышает трех штук диаметром до 5 миллиметров каждая;
      • надрывы или надрезы, общее количество которых не превышает трех штук длиной до 3 миллиметров каждый;
      • отверстия и проколы, общее количество которых не превышает четырех штук диаметром не более 1 миллиметр каждый.

      Судьба "усталых" банкнот

      В то же время в пресс-службе Нацбанке добавляют, что банкноты иностранных государств, которые значительно поизносились в процессе обращения или имеют значительные повреждения, принимаются в кассах банков на инкассо (обмен на неизношенные банкноты) на условиях, определяемых банком совместно с банком-корреспондентом.

      Решение о соответствие банкнот установленным банком-эмитентом образцам и о степени изношенности банкнот иностранной валюты принимает работник кассы банка, который проводит валютно-обменные операции,
      – разъясняют в пресс-службе НБУ.

      В НБУ обращают внимание на условия обмена банкнот иностранной валюты с признаками изношенности, они определяются, в частности, договором банка с иностранным банком-корреспондентом и могут отличаться в разных банках.

      Интересно: Старые доллары: как менять и влияет ли дата выпуска на курс

      Принятые на инкассо банкноты направляются в иностранный банк-корреспондент для осуществления обмена на новые банкноты. Комиссионное вознаграждение за осуществление таких операций банки взимают согласно установленным ими тарифам.

      Какой валюте украинцы отдают предпочтение, смотрите здесь:

      Согласно соответствующей инструкции, банк имеет право устанавливать сроки выплаты клиентам возмещения за изношенные банкноты иностранных государств. Речь идет о возмещении непосредственно после приема банкнот от клиента после получения возмещения от иностранного банка-корреспондента.

      Нацбанк не устанавливает сроки обмена банкнот, принятых на инкассо. Информация о выводе из обращения денежных знаков размещается на официальной странице центрального банка страны-эмитента этой валюты.

      Данные НБУ: Сколько денег наличными держит каждый украинец в среднем

      К примеру, банкноты с серьезными повреждениями и значительными признаками изношенности Укрэксимбанк принимает только по процедуре инкассо для дальнейшей передачи в страны происхождения, где их обменяют на пригодные к обращению. Принимают такие банкноты только в центральном отделении Укрэксимбанка.

      Комиссионное вознаграждение за прием на инкассо банкнот иностранных государств уплачивается физическим лицом в гривнах по официальному курсу гривны к иностранным валютам, установленному Нацбанком Украины на день осуществления операции. За принятие на инкассо изношенных, поврежденных банкнот лицо должно заплатить 20% комиссии от суммы банкноты, кроме того и НДС. В то же время, на обмен возьмут минимум 100 долларов или евро. Меньшие суммы обменивать никто не будет.

      В Ощадбанке тоже советуют обратиться в центральное отделение банка в городе пребывания. Комиссия за проведение такой операции составит 20% и берется она в гривнах. На инкассо принимается валюта в эквиваленте от 300 гривен.

      Настоящие банкноты или нет?

      Случается, что люди путаются и когда видят старые деньги, то думают, что это подделки. На самом деле, если человек засомневался в подлинности валюты, он может обратиться в любой банк для того, чтобы подозрительную купюру оформить для проведения исследования Национальным банком Украины.

      Как отличить фальшивые деньги от настоящих, смотрите здесь:

      Для этого нужно заполнить заявление, на основании которого оформляется справка об изъятии (принятии) банкнот (монет) для исследования.

      Исследование иностранных банкнот, которые подозревают в ненастоящести, осуществляется бесплатно, в течение пяти рабочих дней, начиная со следующего дня после их получения экспертами Национального банка Украины.

      Иностранные купюры, которые по результатам исследования признаны подлинными, независимо от степени износа и повреждения, Нацбанк возвращает банку (филиалу, отделению), который должен вернуть их предъявителям или по их желанию принять для осуществления кассовых операций.

      Исследование: Как украинцы относятся к зарплате в конвертах: впечатляющие данные

      Если человек сам обнаружит в своем кошельке иностранную фальшивку, он должен немедленно сообщить об этом в полицию и написать соответствующее заявление. В нем необходимо описать обстоятельства, суммы, а желательно и контакты людей, от которых были получены фальшивки. В полиции заведут дело, проведут специальные экспертизы и расследования. Если деньги по результатам проверки окажутся подлинными, клиенту позвонят из банка или полицейского участка и отдадут банкноты на руки или зачислят на счет. Если деньги окажутся фальшивыми, есть возможность взыскать убытки с того, от кого эти деньги получены, но сделать это возможно будет только на этапе судебного процесса.

      Гороскоп на 11 февраля для всех знаков зодиака
      сегодня
      1101
      Автор: Ирина Полищук
      Теги: Новости Украины Деньги Публикации Статьи Гривна Доллар НБУ Банки
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 08:00 Главные новости 10 февраля: мера пресечения для Звиробий и победители премии Оскар-2020
      Ірина Вихрущ 389
      сегодня , 07:01 Изношенные или поврежденные доллары: как, где и по какому курсу менять
      Ірина Поліщук 218
      10 февраля , 11:07 Надо забыть о подходе "настоящие музыканты" и "попса" — интервью с Сашей Кольцовой
      Рузана Ємельянова 127
      7 февраля , 17:54 Коронавирус в Китае: молодожены из Сингапура провели собственную свадьбу по видеотрансляции
      Марія Бондар 618
      сегодня , 00:04 Преспешники Януковича пытаются вернуть утраченную власть
      Антон Голобородько 290
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук