Правительство утвердило Стратегию развития финансового сектора до 2025 года: что изменится

Национальный банк Украины утвердил Стратегию развития финансового сектора Украины до 2025 года. Она предусматривает проведение реформ во всех сегментах финансового сектора.

В частности, стратегией предусмотрено, что финансовые регуляторы, среди которых НБУ, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, Фонд гарантирования вкладов, Минфин и Нацкомфинуслуг, будут работать над усилением защиты прав кредиторов и инвесторов, а также будут вводить в Украине европейское законодательство. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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В стратегии также предусмотрено введение в Украине рынка сельскохозяйственной земли, несмотря на то, что Верховная Рада еще не приняла соответствующий закон.

В НБУ также сообщили, что макроэкономическое развитие будет стимулироваться путем активизации кредитования малого и среднего предпринимательства, в том числе фермерских хозяйств под залог земли, устранения препятствий для перезапуска ипотечного кредитования, экспортного финансирования.

К 2025 году Нацбанк и другие регуляторы будут работать над внедрением новых валютных послаблений и упрощать условия ведения бизнеса.

Зато введут более жесткий контроль за финансовыми операциями для борьбы с отмыванием денег.

Кроме этого, стратегией предусмотрено:

Усиление защиты прав потребителей финансовых услуг (соответствующий закон уже приняла Рада),

Развитие инновационных банковских и финансовых продуктов с использованием технологии blockchain (эту технологию используют в криптовалюте),

Развитие венчурных инвестиций (инвестиций в стартапы и преимущественно инновационные предприятия),

Создание платформы для краудфандинга и развитие облачных технологий на финансовых рынках.

В НБУ считают, что реализация Стратегии позволит создать за пять лет прозрачный, конкурентный, стабильный и высокотехнологичный финансовый сектор. При таких условиях он станет драйвером устойчивого и инклюзивного развития экономики Украины и будет способствовать повышению благосостояния граждан через эффективное аккумулирование и перераспределение финансовых ресурсов в экономике.

Отметим, что ранее президент Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон о противодействии отмыванию денег.

Документ согласовывает законодательство Украины с законодательством Европейского Союза:

С Директивы ЕС 2015/849 от 20 мая 2015 года "О предотвращении использования финансовой системы для отмывания денег и финансирования терроризма".

С Регламентом ЕС 2015/847 "Об информации, которая сопровождает переводы".

С рекомендациями Отчета экспертов Комитета Совета Европы MONEYVAL по результатам оценки Украины в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма.

В правительстве объяснили, что этот закон важен для европейских партнеров Украины, для получения макрофинансовой помощи и евроинтеграции.

Как именно будут противодействовать отмыванию денег