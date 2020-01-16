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      Правительство утвердило Стратегию развития финансового сектора до 2025 года: что изменится

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      Стратегия финансового сектора до 2025 года / bank.gov.ua

      Национальный банк Украины утвердил Стратегию развития финансового сектора Украины до 2025 года. Она предусматривает проведение реформ во всех сегментах финансового сектора.

      В частности, стратегией предусмотрено, что финансовые регуляторы, среди которых НБУ, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, Фонд гарантирования вкладов, Минфин и Нацкомфинуслуг, будут работать над усилением защиты прав кредиторов и инвесторов, а также будут вводить в Украине европейское законодательство. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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      В стратегии также предусмотрено введение в Украине рынка сельскохозяйственной земли, несмотря на то, что Верховная Рада еще не приняла соответствующий закон.

      В НБУ также сообщили, что макроэкономическое развитие будет стимулироваться путем активизации кредитования малого и среднего предпринимательства, в том числе фермерских хозяйств под залог земли, устранения препятствий для перезапуска ипотечного кредитования, экспортного финансирования.

      К 2025 году Нацбанк и другие регуляторы будут работать над внедрением новых валютных послаблений и упрощать условия ведения бизнеса.

      Зато введут более жесткий контроль за финансовыми операциями для борьбы с отмыванием денег.

      Кроме этого, стратегией предусмотрено:

      • Усиление защиты прав потребителей финансовых услуг (соответствующий закон уже приняла Рада),
      • Развитие инновационных банковских и финансовых продуктов с использованием технологии blockchain (эту технологию используют в криптовалюте),
      • Развитие венчурных инвестиций (инвестиций в стартапы и преимущественно инновационные предприятия),
      • Создание платформы для краудфандинга и развитие облачных технологий на финансовых рынках.

      В НБУ считают, что реализация Стратегии позволит создать за пять лет прозрачный, конкурентный, стабильный и высокотехнологичный финансовый сектор. При таких условиях он станет драйвером устойчивого и инклюзивного развития экономики Украины и будет способствовать повышению благосостояния граждан через эффективное аккумулирование и перераспределение финансовых ресурсов в экономике.

      Отметим, что ранее президент Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон о противодействии отмыванию денег.

      Документ согласовывает законодательство Украины с законодательством Европейского Союза:

      • С Директивы ЕС 2015/849 от 20 мая 2015 года "О предотвращении использования финансовой системы для отмывания денег и финансирования терроризма".
      • С Регламентом ЕС 2015/847 "Об информации, которая сопровождает переводы".
      • С рекомендациями Отчета экспертов Комитета Совета Европы MONEYVAL по результатам оценки Украины в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма.

      В правительстве объяснили, что этот закон важен для европейских партнеров Украины, для получения макрофинансовой помощи и евроинтеграции.

      Как именно будут противодействовать отмыванию денег

      • Увеличится пороговая сумма денег и уменьшится количество признаков финансовых операций, о которых следует подавать обязательно отчет в Госфинмониторинг (касается банков, страховщиков, кредитных союзов, ломбардов и т.д.).
         
      • Закрепляют обязательство сообщать о финансовых операциях на сумму более 400 тысяч гривен (говорится о наличных операциях, переводах за границу, операциях политически важными лицами).
         
      • Вводят международные инструменты замораживания активов.
         
      • Совершенствуют законы, которые влияют на качество расследования преступлений по отмыванию доходов.
         
      • Платежные системы будут обязаны в денежных переводах указывать информацию о плательщике и получателе.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Министерство финансов Украины Коррупция Рынок земли Деньги НБУ Финансы
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