Предатель на предателе: пранкер слил переписку с Тищенко о зарплатах в конвертах нардепам

Пранкер "Джокер" опубликовал переписку с нардепом от "Слуги народа" Николаем Тищенко. В переписке пранкер от имени генпрокурора Руслана Рябошапки общается с Тищенко о ситуации внутри фракции, конфликт нардепа с Александром Ткаченко и деньгах "в конвертах" для "слуг народа".

Начало переписки "Джокера" с Тищенко пришелось на прошлую пленарную неделю Верховной Рады, накануне секс-скандала с нардепом от "Слуги народа" Богданом Яременко. Заметим, что именно этот пранкер тоже от имени Рябошапки побудил Яременко извиниться за скандал.

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Ситуация в "Слуге народа"

В начале переписки "Джокер" представился Тищенко Рябошапкой и устроил с ним душевный разговор о событиях в политике. Тищенко активно отвечал на сообщения, в которых описывал сложную внутреннюю ситуацию во фракции "Слуги народа". Нардеп также делился переживаниями о том, что будет с его будущим, если ничего не изменится.

"Бизнесу пи*дец без меня. Имя убивают в хлам. Думал – команда, семья, коллектив, все друг за друга и просто ху*ю... Жена плачет, ежедневно говорит, что меня посадят... как дальше – не понимаю ",

– жалуется Тищенко "генпрокурору".

Имидж Тищенко

Он также перечислил изменения, произошедшие в его публичном имидже как политика, который начал с "дурака" и очевидно, как прогнозирует нардеп, закончится "Пи*децем".

"Сначала я – дурак, потом насос, затем наркоман, затем Добкин, затем с АТО-Ярошем закона 2045-1 зарубался, теперь я "смотрящий" (слухи о том, что Тищенко назначен "смотрящим" по Киеву), скоро в пид*расы запишут", – написал Тищенко.

Жалобы на Ткаченко

По его словам, отдельный "пи*дец в партии" – бывший гендиректор телеканала "1+1", действующий нардеп от "Слуги народа" Александр Ткаченко, наделенный "манией величия".

Из одной из переписок с пранкером становится понятно, что так к Ткаченко в "Слуге народа" относится не только Тищенко. А на слова пранкера, что у Ткаченко нулевые шансы победить на выборах мэра Киева, Тищенко реагирует словами о том, что с Ткаченко партия "про*бет выборы в Киеве", и раскрывает несколько интересных деталей.

Так, Тищенко заявил, что слухи о том, что он – "смотрящий за Киевом", в медиа запустил именно Ткаченко. Причина – месть за то, что Тищено был против создания межфракционного объединения "Новый Киев".

"Я ему не подписал его сраный МФО, ну и люди (мажоритарщики стреманулась), так он побежал к Бродскому Мише (владельцу сайта "Обозреватель" Михаил Бродский). А Бродский – партнер Третьякова Саши (я его выиграл на 219-м) – тот , что кум Луценко!!! Он же партнер Ткаченко в "1+1", – написал Тищенко.

Нардеп также все время жалуется "Рябошапке" на отсутствие партийной дисциплины, и предлагает "генпрокурору" установить ее вместе.

"Предатель на предателе",

– жалуется Тищенко на ситуацию во фракции "Слуги народа".

"Зарплаты в конвертах"

После этой переписка разворачивается на тему "зарплат к конвертах" от руководства государства народным депутатам. Пранкер пытался вывести Тищенко на откровенный разговор о "зарплаты в конвертах" и написал, что его однопартийцы хотели писать заявление о том, как Тищенко раздавал зарплату в парламенте, на что "слуга народа" лишь уточнил: а много ли их было?

Далее "Рябошапка" жалуется на народных депутатов, среди которых – много предателей и стукачей. Затем пранкер обращается к Тищенко с вопросом:

"Бля*ь, ты понимаешь уровень пи*арасов после того, как им дали Бабука (выдали "зарплаты в конвертах")? Людей 20 пошли сливать инфу и стукачить – те, кто взял главное".

Тищенко на это отвечает: "Я в школе на уроке истории спросил учителя: "Почему не удержали Украину?". Он говорил: "Я маленький, не понимал... вот, с*ка, понимаю".

"Рябошапка" написал Тищенко, что его могли записать на видео в момент, когда нардеп раздавал деньги. Пранкер попросил Тищенко придумать что-то, чтобы лично не раздавать депутатские гонорары. Нардеп просит совета, как это сделать: "Скажи, плиз, поменяю тактику". Тищенко также пытался выяснить у "Рябошапки", кто конкретно из однопартийцев на него донес.

Скандал с Медяником

Разговор пранкера и Тищенко зашел и о нардепе Вячеславе Медянике, который недавно попался на переписке, в которой обсуждал, как планирует через прокуроров решить вопрос с "океаном" и "сахаром". Напомним, что Медяника не исключили из фракции, инцидент оставили безнаказанным. Тищенко пишет "Рябошапке", что Медяник стоял перед ним на коленях, пытаясь объяснить, что дела идут по-другому.

Кроме того, в переписке говорится о вымогательстве Медяником и Юрием Корявченковым ("Юзиком" с Квартала) 600 тысяч долларов с предприятия в Кривом Роге. Их якобы записали на аудио. Это аудио якобы уже оказалось у олигарха Игоря Коломойского.