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      Предатель на предателе: пранкер слил переписку с Тищенко о зарплатах в конвертах нардепам

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      Пранкер переписывался с Тищенко под именем Рябошапки о ситуации в "Слуге народа"
      Пранкер переписывался с Тищенко под именем Рябошапки о ситуации в "Слуге народа" / informator.press

      Пранкер "Джокер" опубликовал переписку с нардепом от "Слуги народа" Николаем Тищенко. В переписке пранкер от имени генпрокурора Руслана Рябошапки общается с Тищенко о ситуации внутри фракции, конфликт нардепа с Александром Ткаченко и деньгах "в конвертах" для "слуг народа".

      Начало переписки "Джокера" с Тищенко пришелось на прошлую пленарную неделю Верховной Рады, накануне секс-скандала с нардепом от "Слуги народа" Богданом Яременко. Заметим, что именно этот пранкер тоже от имени Рябошапки побудил Яременко извиниться за скандал.

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      Ситуация в "Слуге народа"

      В начале переписки "Джокер" представился Тищенко Рябошапкой и устроил с ним душевный разговор о событиях в политике. Тищенко активно отвечал на сообщения, в которых описывал сложную внутреннюю ситуацию во фракции "Слуги народа". Нардеп также делился переживаниями о том, что будет с его будущим, если ничего не изменится.

      "Бизнесу пи*дец без меня. Имя убивают в хлам. Думал – команда, семья, коллектив, все друг за друга и просто ху*ю... Жена плачет, ежедневно говорит, что меня посадят... как дальше – не понимаю ",
      – жалуется Тищенко "генпрокурору".

      Имидж Тищенко

      Он также перечислил изменения, произошедшие в его публичном имидже как политика, который начал с "дурака" и очевидно, как прогнозирует нардеп, закончится "Пи*децем".

      "Сначала я – дурак, потом насос, затем наркоман, затем Добкин, затем с АТО-Ярошем закона 2045-1 зарубался, теперь я "смотрящий" (слухи о том, что Тищенко назначен "смотрящим" по Киеву), скоро в пид*расы запишут", – написал Тищенко.

      Жалобы на Ткаченко

      По его словам, отдельный "пи*дец в партии" – бывший гендиректор телеканала "1+1", действующий нардеп от "Слуги народа" Александр Ткаченко, наделенный "манией величия".

      Из одной из переписок с пранкером становится понятно, что так к Ткаченко в "Слуге народа" относится не только Тищенко. А на слова пранкера, что у Ткаченко нулевые шансы победить на выборах мэра Киева, Тищенко реагирует словами о том, что с Ткаченко партия "про*бет выборы в Киеве", и раскрывает несколько интересных деталей.

      Так, Тищенко заявил, что слухи о том, что он – "смотрящий за Киевом", в медиа запустил именно Ткаченко. Причина – месть за то, что Тищено был против создания межфракционного объединения "Новый Киев".

      "Я ему не подписал его сраный МФО, ну и люди (мажоритарщики стреманулась), так он побежал к Бродскому Мише (владельцу сайта "Обозреватель" Михаил Бродский). А Бродский – партнер Третьякова Саши (я его выиграл на 219-м) – тот , что кум Луценко!!! Он же партнер Ткаченко в "1+1", – написал Тищенко.

      Нардеп также все время жалуется "Рябошапке" на отсутствие партийной дисциплины, и предлагает "генпрокурору" установить ее вместе.

      "Предатель на предателе",
      – жалуется Тищенко на ситуацию во фракции "Слуги народа".

      "Зарплаты в конвертах"

      После этой переписка разворачивается на тему "зарплат к конвертах" от руководства государства народным депутатам. Пранкер пытался вывести Тищенко на откровенный разговор о "зарплаты в конвертах" и написал, что его однопартийцы хотели писать заявление о том, как Тищенко раздавал зарплату в парламенте, на что "слуга народа" лишь уточнил: а много ли их было?

      Далее "Рябошапка" жалуется на народных депутатов, среди которых – много предателей и стукачей. Затем пранкер обращается к Тищенко с вопросом:

      "Бля*ь, ты понимаешь уровень пи*арасов после того, как им дали Бабука (выдали "зарплаты в конвертах")? Людей 20 пошли сливать инфу и стукачить – те, кто взял главное".

      Тищенко на это отвечает: "Я в школе на уроке истории спросил учителя: "Почему не удержали Украину?". Он говорил: "Я маленький, не понимал... вот, с*ка, понимаю".

      "Рябошапка" написал Тищенко, что его могли записать на видео в момент, когда нардеп раздавал деньги. Пранкер попросил Тищенко придумать что-то, чтобы лично не раздавать депутатские гонорары. Нардеп просит совета, как это сделать: "Скажи, плиз, поменяю тактику". Тищенко также пытался выяснить у "Рябошапки", кто конкретно из однопартийцев на него донес.

      Скандал с Медяником

      Разговор пранкера и Тищенко зашел и о нардепе Вячеславе Медянике, который недавно попался на переписке, в которой обсуждал, как планирует через прокуроров решить вопрос с "океаном" и "сахаром". Напомним, что Медяника не исключили из фракции, инцидент оставили безнаказанным. Тищенко пишет "Рябошапке", что Медяник стоял перед ним на коленях, пытаясь объяснить, что дела идут по-другому.

      Кроме того, в переписке говорится о вымогательстве Медяником и Юрием Корявченковым ("Юзиком" с Квартала) 600 тысяч долларов с предприятия в Кривом Роге. Их якобы записали на аудио. Это аудио якобы уже оказалось у олигарха Игоря Коломойского.

      Фото переписки "Джокера" и Николая Тищенко:

      Пранкер Джокер листування Тищенко Рябошапка

      Пранкер Джокер листування Тищенко Рябошапка

      Пранкер Джокер листування Тищенко Рябошапка

      Пранкер Джокер листування Тищенко Рябошапка

      Пранкер Джокер листування Тищенко Рябошапка

      Пранкер Джокер листування Тищенко Рябошапка

      Пранкер Джокер листування Тищенко Рябошапка

      Пранкер Джокер листування Тищенко Рябошапка

      Пранкер Джокер листування Тищенко Рябошапка

      Пранкер Джокер листування Тищенко Рябошапка

      Пранкер Джокер листування Тищенко Рябошапка

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Александр Ткаченко Новости политики Николай Тищенко Руслан Рябошапка Коррупция Верховная Рада Слуга народа
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