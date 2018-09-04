Преемник Захарченко мог быть заинтересован в его ликвидации

Александр Захарченко был одиозным сепаратистом и боевиком. Даже еще большим, чем ранее ликвидированные Гиви и Моторола. В уничтожении Захарченко много заинтересованных.

Об этом 24 каналу рассказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

О причинах и последствиях убийства Захарченко в материале: Ликвидация Захарченко: какой сценарий готовит Кремль для Украины?

Есть информация, что Захарченко лично участвовал в пытках и убийствах украинских военнопленных. Делал ряд агрессивных заявлений. Не только Киев собирался захватить, но и Берлин. На жизнь Захарченко было уже несколько покушений. И вопрос его ликвидации было просто делом времени,

– считает Фесенко.

Политолог замечает: очень обоснована версия разборок в верхушке Донецка, связанная как с борьбой за власть, так и разделением экономических ресурсов.



"Уже минимум, полугода, борьба за власть в "ДНР" резко обострилась. Из Донецка ушло много представителей так называемой власти. Было и недовольство Захарченко, обсуждался вопрос о его замене. Новый "глава" Трапезников – очень своеобразный. И кто знает, не было ли у него личного интереса. У него есть большие властные амбиции ", – отмечает Фесенко.



По мнению эксперта, реальную правду об убийстве Захаренко, скорее всего, мы узнаем позже. Возможно, те, кто это сделал, начнут говорить. Или будут другие утечки информации. В то же время, отмечает Фесенко, режим на оккупированных территориях и дальше будет подконтрольным Москве. Принципиально ничего не изменится.

Напомним, вечером 31 августа в центре оккупированного Донецка возле ресторана "Сепар" прогремел взрыв, в результате которого погиб лидер боевиков так называемой "ДНР" Александр Захарченко. Боевики сообщили, что самодельное взрывное устройство было замаскировано под осветительное оборудование внутри ресторана и дистанционно приведено в действие. Также отмечается, что в тротиловом эквиваленте оно имело 800 грамм.