О шизофрении Путина, цели усиления ракетных и хакерских атак: интервью с Подоляком

Впервые после начала полномасштабного вторжения Владимир Путин набрался смелости провести "прямую линию с народом". Понятно, что о реальных вопросах от народа речи не было, Кремль спланировал очередное представление с заученными словами. Однако Украина в этот день оказалась под массированными воздушными атаками, что в очередной раз доказало циничную тактику врага.

Что этим хотел продемонстрировать Путин и какая позиция партнеров по поддержке Украины рассказал в интервью 24 Каналу советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

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Почему 14 декабря было так много тревог

14 декабря по всей Украине звучали тревоги, Россия прибегла к ракетным атакам. Ощущение такое, что это или День Независимости, или День Конституции, или Новый год, потому что воздушные тревоги звучали одна за другой. Все это посвящено "линии" Путина, или все же не стоит искать логики?

Нет-нет-нет. Это доминирование. Это психологическая реакция. Смотрите, сидит пахан, и в это время его подчиненные, его рабы атакуют другое государство, чтобы показать всем остальным, какие теперь ведут тяжелые дискуссии по поддержке Украины.

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Это такой примитивный русский стиль. Мы покажем, что мы будем идти на "беспредельные" вещи, чтобы вы нас услышали. Это не интеллектуальная страна – она не может вести дискуссию, дипломатическую или любую другую.

Она может только доминировать через насилие. Нет разницы, информационное, военное или в этом случае путем масштабного психологического давления.

Они пробуют доминировать в Украине в воздухе. Говорить: "Видите, какие у нас ресурсы, видите, мы можем это делать". То есть они хотят еще дополнительно депрессировать даже не нас с вами, а именно наших партнеров, чтобы они сказали: "ну, смотрите, вот мы там поставляем, но все равно у них есть еще ресурсы, у них есть накопленные возможности, баллистические, крылатые, сверхзвуковые ракеты и тому подобное".

Поэтому все это достаточно банально и предсказуемо. Я просто хочу, чтобы мы это правильно оценивали, что делает Россия для давления на разные страны на фоне этих сложных дискуссий о необходимости довести эту войну до справедливого финала.

Это очевидно. Если вы терпите убийцу, то это не значит, что он будет потом законопослушным гражданином. Он только будет увеличивать масштаб разрушения, которое будет наносить вашим правилам.

Мы должны постоянно об этом говорить с нашими партнерами. Даже на фоне этих постоянных сирен, обстрелов и попыток Путина доминировать в воздушном пространстве Украины.

Центр исследования трофейного и перспективного ВВТ написал о том, что киевляне, а значит и вся Украина, должны быть готовы к хаотическим ракетным атакам. Так это просто выстрел в никуда?

У них нет цели конкретно уничтожить какой-либо объект. Они бьют в центр городов Украины. Их волнует только атака по гражданскому населению.

Готова ли Украина и мир к вызовам России

Поэтому давайте говорить о нас. Во-первых, есть системы ПРО, которые работают. Да, это не идеальный "железный купол", но это уже другая система безопасности, которая была построена, в частности, с максимально активными действиями Президента Украины по закрытию воздушного пространства. Она гораздо эффективнее сегодня.

Вторая составляющая – все равно нужно быть осторожными. Мы для них изверги, которых надо убить, потому что они нас ненавидят. И их не обходит, что будете чувствовать вы, будут чувствовать ваши дети и т.д. Поэтому нужно соблюдать осторожность, слушать все предупреждения и реагировать соответствующим образом. И нужно продержаться зиму.

Это война за право существования либо наше, либо России. Ставка такова. Сегодня кто-то должен исчезнуть с исторической карты. Для человечества важно, чтобы перестала существовать в политическом смысле этого слова Россия.

И потому нужно дальше терпеть, нужно дальше работать над тем, чтобы увеличивать эффективность противоракетных систем вокруг наших городов. Надо дальше работать с партнерами, которые, кстати, предоставляют дополнительные противоракетные системы.

Потому что знаете, в чем проблема? Мир не готов, потому что демократический мир даже вообразить себе не мог, что в XXI веке можно атаковать большим количеством ракет крупные города другой страны. Они не готовились к этому ни психологически, ни с точки зрения накопления ресурса.

И теперь все нужно перестраивать. Вся глобальная система безопасности должна быть перестроена. Следует увеличить инвестиции в соответствующие военные производства. Следует увеличить финансирование соответствующих подразделений. Надо изменить тактики, стратегию, внести туда правду, коррективы, учитывая, что такая страна как Россия существует.

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А может, не только она захочет использовать опыт атаки гражданского населения в городах. И все это полностью ломает, зануляет все, что было до начала полномасштабного вторжения. Украина большой ценой дает этот опыт демократическому миру.

И мы хотим это объяснить. Смотрите, мы дали вам огромный опыт. Вы сможете защитить себя в любом случае, потому что будете понимать, как думает такого типа диктатор, как Путин. Но мы хотим, чтобы нам сегодня помогали.

Большой ряд европейских стран абсолютно сознательно увеличивает поставки, если мы говорим о воздушном пространстве, системах противоракетной и противовоздушной обороны. NASAMS, IRIS, будет дополнительно Patriot – Германия об этом уже объявила.

Будем стараться гораздо эффективнее в этом году защищать критическую инфраструктуру, центры городов и т.д.

Но еще раз подчеркиваю, что ни в одной стратегии современной войны никто не мог себе представить, что в Восточной Европе будут атаковать одновременно десятки крупных городов, где живут миллионы гражданских граждан своей страны.

О заявлениях Путина на пресс-конференции

Во время пресс-конференции Владимир Путин сказал о левом берегу Днепра на Херсонщине, что россияне там "тактически отступили" на более выгодные рубежи. По его словам, они там пытаются "почти ничего не делать".

Путину желательно говорить о других цифрах: о потерях армии, о мобилизационных резервах и т.д. А не о каких-то абстрактных цифрах – более 600 тысяч и т.д. А также не говорить о потерях Украины. Это не его проблема.

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Однако нет смысла анализировать его выражения. Путин не разбирается в том, о чем он говорит. Это абстракция, фейки, совершенно бессмысленные "словоизлияния", "шизоафазия". Он эту "словесную окрошку" будет продолжать постоянно использовать.

Для нас с вами важно другое:

Россия находится там, где год назад – она никуда не продвинулась на фронте;

Россия находится с точки зрения происходящего в акватории Черного моря, на юге Украины, в Херсонской области, на территории полуострова Крым, в совершенно ином состоянии, чем год назад;

Россия сегодня вынуждена (да, это проблема для Украины) отказываться почти от всех социальных программ и все средства отправлять на рекрутинг. Она ищет, где найти еще бедноту, которую можно отправить на фронт в Украину.

Россия сегодня с точки зрения военного производства находится в состоянии, когда на коленях вымаливает в Северной Корее дополнительно 100 – 200 – 300 тысяч снарядов. Да, это много. Также было бы важно, чтобы у Украины в рамках собственной снарядной коалиции был бы более быстрый график поставки боеприпасов 155-го калибра. Однако это вопрос логистики, финансирования этих программ, производственных возможностей в европейских странах и т.д.

Однако Россия находится в совершенно другом состоянии с точки зрения происходящего. "Хихикающий" человек, рассказывающий об этом все, за год будет говорить, мол, мы потеряли миллион людей, разве для 140-миллионной страны это много?

Возьмем еще мигрантов, запретим аборты, русская православная церковь будет что-то запрещать и будут всех отправлять на линию фронта и говорить, что это "индульгенция".

Ты можешь прирезать кого-нибудь в Саратовской области, получить индульгенцию от РПЦ, а потом пойти на войну. Приезжаешь оттуда героем, можешь в школе выступать, после чего в этой школе будет колумбайн (вооруженное нападение в школе – 24 Канал), будут учащиеся убивать друг друга. Это обычная практика для России. Она такой будет. Россия постепенно идет туда, где и должна находиться – на дно современной цивилизации.

О настоящем количестве российских мобилизованных на фронте

Кстати, о мобилизованных. Путин сказал, что на фронте сейчас находятся 244 тысяч перспективно "черных пакетов" с территории России, и уже набрано 486 тысяч резерва. Потому он сказал, что мобилизации не будет. А 244 тысяч там действительно находятся?

Нет, там находятся более 380 тысяч. Они многое теряют и должны проводить ротацию. В этом состоит проблема, ведь если бы у нас было больше технологического компонента под названием "дальнобойная ракета с дальностью 150", а лучше 250 километров, то многие потенциальные "черные пакеты" были бы таковыми еще на территории России. Это очень важный момент.

Мы объясняем партнерам, что у нас есть стратегия и понимание, что нужно делать с точки зрения технологической составляющей в этой войне. Мы можем воевать асимметрично. Нужны общие инвестиции в огромный объем дроновых производств, но если у тебя не будет радиоэлектронного контроля над пространством, то ты будешь терять многое. Тогда это не столь эффективно. Украине нужны РЭБ разных модификаций и форматов.

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Очень важная технологическая составляющая – это уничтожение логистики. Уничтожение логистики – это даже не снаряд на расстояние 20 – 40 километров, это исключительно дальнобойная ракета.

Это ясна стратегия и тактика. Увеличив огневое давление на врага, у Украины будет гораздо менее боеспособная группировка на определенном направлении. Кроме того, прекращение преобладания России в воздухе.

Сейчас россияне начали активно использовать баллистику, то если бы у Украины были штурмовики или истребители-перехватчики, например F-16, то многое было бы решено еще на подлетах к городам и не было бы обломков, которые падают на наши жилые дома. Это все взаимосвязано.

И главное, о чем мы с партнерами сегодня говорим.

Во-первых, в этой войне нет компромиссного решения. Хватит жить в иллюзиях;

Во-вторых, в этой войне есть высокотехнологичные решения, которые действительно позволяют существенно изменять происходящее и по линии фронта, и в логистическом тылу российской оккупационной группировки, и в воздухе. Как только здесь будут очевидные изменения, это будет означать другое психологическое состояние русских войск и политической элиты.

Если, например, полгода назад в ожидании контрнаступления Украины россияне были морально подавлены, ожидали решения и боялись того, что будет дальше, то сегодня, когда мы говорим, что не можем продвигать вперед, партнеры не могут передавать нам оружие, и мы чубимся между собой, так это мотивирует оккупантов досидеть до конца.

Россияне начинают вести себя более агрессивно и вызывающе. Они идут в разные международные институты и говорят: "давайте останавливайтесь, ведь нет военного решения в этой войне". Мы не имеем права так мотивировать россиян.

А вот демотивировать их можно тремя вещами:

четкими технологическими решениями по линии фронта;

убрать те места, где оккупанты еще доминируют. К примеру, воздух над линией фронта;

единством вместе с партнерами. Партнеры должны еще раз военными пакетами зафиксировать помощь Украине в финале этой войны. Что совершенно конкретно делает северная Европа. Желательно, чтобы еще несколько стран услышали это и начали все же делать то, что необходимо. Возвращаюсь к астрономической сумме 61 миллиарда долларов от США.

О тактике помощи партнеров

Издание The New York Times написало, что Соединенные Штаты Америки усиливают предоставление военных консультаций Украине и рекомендуют Киеву закрепиться на достигнутых позициях, держать оборону, наращивать силы, а также вооружение в течение года.

Тактические и стратегические решения по обороне и наступательным операциям принимает Генеральный штаб ВСУ. Ведь он располагает всей оперативной информацией и гораздо более четко понимает, что происходит. Не забываем о ставке Верховного Главнокомандующего, где это все утверждается.

Безусловно, не редакциям газет, оперируя большим количеством анонимных источников, говорить о том, что и дальше нужно делать в войне. Ведь Россия не будет спокойно сидеть и ждать, пока мир накопит ресурс, будет проведена тренировочная работа и после ее пойдет выбивать.

Ничего не будет делать, не будет заливать фундаменты, не будет проводить дополнительные мобилизации. То есть Россия будет просто ждать, пока вы ее уничтожите. Ну это же нонсенс.

Что будет делать Россия в это время? Она уже перевела экономику на милитарные рельсы, ищет возможности, не только в Иране, найти дополнительные военные способности и проводит частичные мобилизации и рекрутинг. Страна-агрессор будет работать над ошибками, будет апгрейдить свое военное производство, накапливать ресурсы и атаковать Украину. В чем смысл совета – сидите и ждите?

Почему хакерская атака на Киевстар произошла именно сейчас

Почему россияне совершили хакерскую атаку на мобильную связь, в частности на оператора Киевстар, спустя почти два года полномасштабного вторжения? Почему враг решил еще и так влиять на украинцев и чего пытался добиться?

Единственная цель – максимальная деморализация. Показать, что якобы у русских есть любые возможности зайти к нам домой и влиять на нас. Это единственная цель.

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Несмотря на это, мы с вами общаемся. В Украине есть высококлассные специалисты, которые все будут восстанавливать, будут сопротивляться на любом направлении. Украинцы будут продолжать общаться, и у нас все будет модерироваться так, как нужно. Будут находить другие возможности для модерации процессов, необходимых для обеспечения обороны страны.

Надо проанализировать, что произошло, каким образом россияне проникли, и каким образом можно будет предотвращать в будущем или, по крайней мере, снизить катастрофичность российских вмешательств в киберсистемы.

Анализ будет проведен, выводы будут сделаны и, соответственно, украинцы будут сильнее. Каждый раз, когда Россия что-нибудь делает, мы получаем дополнительный опыт, как этому противодействовать. Мы становимся все сильнее и сильнее, потому что это функциональность.

Украина научится функционально отвечать на любые провокации России.

15 декабря компания Киевстар заявила о восстановление 95% сети . С 12 по 14 декабря специалистам удалось вернуть услуги фиксированного "домашнего" интернета и голосовые звонки.

Украинцы сильны духом, потому что за два года мы доказываем, что можем устоять против страны, которую еще вчера все боялись. Более того, наш народ эффективно показал, что может контратаковать и возвращать. Даже показали, что с меньшим количеством ресурсов мы более эффективны, чем россияне. При всех сложностях, в частности с Киевстаром, работа будет возобновлена. У нас уже есть опыт и выводы будут сделаны с точки зрения анализа рисков, генерируемых этой войной.