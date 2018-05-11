Презентация Mi Band 3 от Xiaomi: инсайдеры назвали дату

Китайская компания Xiaomi продолжает интриговать пользователей, не называя ни характеристик долгожданного фитнес-браслета Mi Band 3, ни даты его презентации. Однако, некоторые слухи все же просочились через инсайдеров.

Как пишет издание akket.com, презентация Xiaomi Mi Band 3 пройдет 23 мая. Эту информацию подтвердил китайский источник из Weibo.

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По его данным, презентация новых продуктов пройдет в Пекине в "закрытом формате", то есть попасть на нее можно будет только по приглашениям. Правда несколько десятков билетов компания планирует разыграть среди фанатов.



Как ранее сообщалось, инсайдеры сообщают, что Xiaomi Mi Band 3 получит модуль NFC для работы с платежными системами Google Pay, Mi Pay и AliPay, водозащиту IP68, а также новый дизайн и улучшенные сенсоры.

Xiaomi Mi Band 3 презентуют 23 мая