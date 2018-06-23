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Президент едва не погиб во время выступления на сцене в Зимбабве: жуткие кадры

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Президент Зимбабве едва не погиб во время своего выступления
Президент Зимбабве едва не погиб во время своего выступления / Соцсети

23 июня в Зимбабве на митинге с участием президента страны Эммерсона Мнангагви произошел взрыв, в результате чего ранения получили вице-президент и министр окружающей среды, зато сам глава государства не пострадал.

Как известил Мнангагва в своем Twitter, ранены также несколько посторонних людей, однако точное количество пострадавших неизвестно.

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По словам президента Зимбабве, взрыв произошел за несколько метров от него.

Отметим, на видео, которое обнародовали в соцсетях, видно, как президент покидает сцену после своего выступления и раздается взрыв.

Видео, как в Зимбабве у президента прогремел взрыв: есть раненые

Добавим, на митинге глава государства выступал как кандидат в президенты на выборах, которые должны состояться в Зимбабве 30 июля.

По информации издания The Herald-Zimbabwe со ссылкой на местных чиновников, Мнангагва не пострадал и его эвакуировали со стадиона невредимым, сейчас он находится в Доме правительства Булавайо.

Вибух, Зімбабве, Мнангагва , Африка, поранені, потерпілі

Вследствие взрыва в Зимбабве пострадали много человек, зато президент страны остался невредимым

Согласно неподтвержденным данным, в результате взрыва получили ранения вице-президент Кембо Мохади и министр по защите окружающей среды Зимбабве Оппа Мунчингури-Кашира. Пострадали также сотрудники службы безопасности.

Напомним, похожий случай 23 июня произошел в еще одной африканской стране – Эфиопии во время встречи нового премьер-министра страны Абия Ахмеда с его сторонниками неизвестный бросил ручную гранату в трибуну, за которой стоял глава правительства. В итоге политик не пострадал, а вот несколько людей, которые находились в толпе, погибли, также много кто получил ранения.

Теги: Криминальные новости Взрыв Зимбабве
Источник: 24 Канал
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