Приложение для экономии трафика Google Datally получило новые полезные функции

Приложение Datally от Google для контроля за использованием трафика получило значительное обновление с расширенным набором функций. Благодаря им разработчикам удалось повысить эффективность работы приложения, сделав процесс экономии более незаметным для пользователя.

Об этом сообщает Androidinsider.

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Теперь в Datally появилась функция Emergency Bank. Она позволяет приберечь необходимый объем трафика на потом, чтобы не оставить вас без доступа в интернет в экстренном случае. Достаточно установить желаемый остаток, и программа автоматически ограничит потребление трафика после достижения заданных показателей.

Приложение Google Datally получило новые функции

Emergency Bank может пригодиться в разных ситуациях. Например, когда вы находитесь в чужом городе, в котором абсолютно не ориентируетесь, и боитесь, что интернет-трафика, который остался, не хватит даже для работы Google Maps.

Кроме того, в Datally появился так называемый режим сна. Он позволяет задать часы, когда вы спите, чтобы установленные на смартфоне программы и сервисы не тратили трафик. Эта же функция пригодится для ограничения использования вашего смартфона в ночное время посторонними людьми.

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