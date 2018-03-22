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Приложение IKEA может виртуально "разместить" мебель из каталога в комнате

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Приложение IKEA может виртуально
Приложение IKEA может виртуально "разместить" мебель из каталога в комнате

Компания IKEA разработала приложение дополненной реальности Place, которое может виртуально "разместить" мебель из каталога в комнате, чтобы сразу оценить, как она будет выглядеть.

Об этом пишет tehnot.com.

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Это приложение доступно для Android-смартфонов. Приложение уже есть в Google Play. Ранее была выпущена программа и для iOS.

Приложение использует платформу дополненной реальности ARCore, а потому будет работать только на тех устройствах, которые поддерживают ее. Это, в частности, серия Pixel от Google, Samsung Galaxy S8, S8 +, Note8, S7 и S7 edge, LG V30 и V30 +, Asus Zenfone AR, OnePlus и OnePlus 5.

При этом в будущем список совместимых устройств планируют расширить.

Додаток IKEA може віртуально «розмістити» меблі з каталогу в кімнаті

Теперь выбирать мебель еще удобнее

Теги: Интернет Техно
Источник: 24 Канал
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