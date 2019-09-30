15:27
30 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ПРОТЕСТЫ В МОСКВЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путина опять обидели. Моржи угрожают РФ
      Вєсті Кремля
      19:53, 28 сентября
      Вести.UA. Жир: У Медведчука серьезные проблемы. Новый Ляшко в Раде
      Вєсті.UA
      19:16, 28 сентября
      Когда достроят мост на Троещину" и кто тратит выделенные 6,5 миллиардов гривен
      ЦРУ
      10:16, 27 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости экономики
      ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ПРОТЕСТЫ В МОСКВЕ

      Принятие законопроекта №1210 спровоцирует большие проблемы в экономике Украины

      65 Читати новину українською
      Добыча железной руды
      Добыча железной руды / 5.ua

      В Верховной Раде сейчас рассматривается законопроект №1210 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве".

      В этом законопроекте, в частности, запланировано повышение рентной ставки на добычу железной руды, которая должна вырасти в 4 раза. Такое решение властей вызывает недоумение и полное неприятие у экспертов.

      Железорудная промышленность – ключевой и надежный плательщик налогов в бюджеты всех уровней и в Пенсионный фонд. По данным ОП "Укрметаллургпром", в 2018 году отечественные предприятия по добыче железной руды перечислили более 19,4 млрд гривен налогов и сборов. С 2012 по 2018 год поступления в госбюджет от ренты за добычу руды выросли почти в 5 раз. В то время, когда рентные платежи от полезных ископаемых государственного значения выросли только в 1,6 раза, а поступления от добычи нефти – в 1,1.

      Теперь власть снова собирается увеличить ренту за добычу железной руды, приняв скандальный законопроект №1210. Эксперты считают, что это ударит не только по железорудной промышленности, но и по экономике Украины в целом.

      Уже сейчас ставка ренты на добычу железной руды в Украине одна из самых высоких в мире – 8% (на текущий год временно повышена до 8,8%). В то время, как в России – 4,8%, Австралии – 3,5%, Казахстане – 2,8%, ЮАР – 0,5%,
      – рассказал партнер консалтингового агентства PricewaterhouseCoopers Украина Максим Дудник.

      Но еще печальнее картина, если сравнивать доли рентных платежей с коммерческой прибылью предприятий в Украине и мире. Здесь мы очень существенно отстаем от конкурентов. А в случае принятия законопроекта №1210 в его нынешней редакции, ситуация станет совсем критической. В таком случае, по данным PricewaterhouseCoopers, доля рентных платежей в Украине составит заоблачные 22%! В то время, как в Австралии – 11,4%, Казахстане – 10,6%, Бразилии – 8,5%, Канаде – 8,4%, Китае – 4,4%, а в России – вообще 2,5%.

      То есть, железорудные предприятия РФ будут получать доходы от добычи почти в 10 (!) раз больше, чем украинские. При таких условиях говорить о нашей способности конкурировать на мировом рынке нет никакого смысла. И в дальнейшем ситуация будет только ухудшаться, потому что цены на руду сейчас падают и есть тенденция, что этот процесс будет продолжаться.

      Подробнее о нюансах законопроекта №1210 читайте в статье
      "Законопроект имени Коломойского".

      blog_ava
      Картинки-поздравления с Днем ангела: праздничная подборка
      сегодня
      2399
      Теги: Налоговый кодекс Налоги Верховная Рада Финансы
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Будет тепло: более 20 миллиардов кубов газа в украинских хранилищах
      сегодня , 15:17 Будет тепло: более 20 миллиардов кубов газа в украинских хранилищах
      Злой Одессит 35
      Зашквар Росії: на що Міноборони агресора витрачає мільйони замість новітнього озброєння
      сегодня , 14:07 Зашквар Росії: на що Міноборони агресора витрачає мільйони замість новітнього озброєння
      Михайло Макарук 193
      Законопроект имени Коломойского
      сегодня , 13:01 Законопроект имени Коломойского
      537
      ДТП в Украине и мире: кровавая статистика и причины
      сегодня , 12:27 ДТП в Украине и мире: кровавая статистика и причины
      Женя Котик 121
      Як військові привертають увагу до своїх проблем: приклад мінера мосту в Києві та інших
      сегодня , 11:30 Як військові привертають увагу до своїх проблем: приклад мінера мосту в Києві та інших
      Віталій Дейнега 76
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук