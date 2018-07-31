Продажи смартфонов Sony резко упали
Компания Sony опубликовала финансовый отчет за первый финансовый квартал 2018 года. Как свидетельствуют цифры, продажи смартфонов резко упали.
Об этом информирует издание The Verge.
Так, за апрель, май и июнь 2018 года было продано 1,953 миллионов смартфонов Sony. Это на 42% меньше чем за аналогичный период прошлого года. В этот период 2017 года компания продала на 1,4 миллиона единиц больше.
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В апреле 2018 года компания планировала продать 10 миллионов устройств. Похоже, что Sony Mobile сейчас в серьезном кризисе.
Что касается другой продукции, то здесь показатели значительно позитивнее. В частности, рост в продажах демонстрирует PlayStation. В целом Sony находится в хорошем финансовом состоянии.
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