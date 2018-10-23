Пропагандисты Кремля поговорили с погибшей в Керчи девушкой: официальное объяснение журналистов

Журналисты пропагандистского телеканала "Россия-1" объяснили появление в их эфире интервью с девушкой, чье имя упоминается в списках погибших во время массового убийства в оккупированной Керчи.

Ранее 24 канал сообщал, что журналисты прокремлевского телеканала "Россия-1" во время программы "60 минут" пообщались в прямом эфире с девушкой, чье имя числится в списках погибших во время массовой бойни в Керчи.

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На официальной странице телевизионной программы в Instagram появилось объяснение инцидента.

Так, российские пропагандисты заявили, что к ним позвонила девушка, которая побоялась представиться собственным именем и использовала имя погибшей подруги.

Алина Керова – студентка керченского колледжа, к сожалению, погибла. Ее именем представилась другая девушка. Она и была у нас в эфире в день страшной трагедии. Девушка утверждает, что находилась в шоке и побоялась называть свое настоящее имя. Но мы его выяснили, у нас есть ее телефон и переписка редакторов программы с теми, кто в Керчи помогал нам искать свидетелей трагедии,

– отмечают российские журналисты.

По их словам, телефон девушки (студентки колледжа в Керчи) им предоставила волонтер, которая, в частности, организовала сбор крови для пострадавших.

"Девушка ответила на звонок редактора в 17:44, сама согласилась на телефонное интервью, и мы, конечно, вывели свидетеля события в прямой эфир. Редактору она представилась Алиной Керовой. На тот момент мы не знали ничего о трагической судьбе Алины. В неофициальных списках погибших в Керчи на момент эфира (официальные списки появились на следующий день) Алины Керовой не было", – попытались оправдаться пропагандисты.

Добавим, что интервью у мертвой студентки брала российская ведущая Ольга Скабеева. Именно на ее провокационные вопросы украинская делегация в ПАСЕ громко ответила исполнением гимна Украины.