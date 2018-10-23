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      Пропагандисты Кремля поговорили с погибшей в Керчи девушкой: официальное объяснение журналистов

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      Российская пропагандистка Ольга Скабеева
      Российская пропагандистка Ольга Скабеева / Фото из открытых источников

      Журналисты пропагандистского телеканала "Россия-1" объяснили появление в их эфире интервью с девушкой, чье имя упоминается в списках погибших во время массового убийства в оккупированной Керчи.

      Ранее 24 канал сообщал, что журналисты прокремлевского телеканала "Россия-1" во время программы "60 минут" пообщались в прямом эфире с девушкой, чье имя числится в списках погибших во время массовой бойни в Керчи.

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      На официальной странице телевизионной программы в Instagram появилось объяснение инцидента.

      Так, российские пропагандисты заявили, что к ним позвонила девушка, которая побоялась представиться собственным именем и использовала имя погибшей подруги.

      Алина Керова – студентка керченского колледжа, к сожалению, погибла. Ее именем представилась другая девушка. Она и была у нас в эфире в день страшной трагедии. Девушка утверждает, что находилась в шоке и побоялась называть свое настоящее имя. Но мы его выяснили, у нас есть ее телефон и переписка редакторов программы с теми, кто в Керчи помогал нам искать свидетелей трагедии,
      – отмечают российские журналисты.

      По их словам, телефон девушки (студентки колледжа в Керчи) им предоставила волонтер, которая, в частности, организовала сбор крови для пострадавших.

      "Девушка ответила на звонок редактора в 17:44, сама согласилась на телефонное интервью, и мы, конечно, вывели свидетеля события в прямой эфир. Редактору она представилась Алиной Керовой. На тот момент мы не знали ничего о трагической судьбе Алины. В неофициальных списках погибших в Керчи на момент эфира (официальные списки появились на следующий день) Алины Керовой не было", – попытались оправдаться пропагандисты.

      Добавим, что интервью у мертвой студентки брала российская ведущая Ольга Скабеева. Именно на ее провокационные вопросы украинская делегация в ПАСЕ громко ответила исполнением гимна Украины.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Алина Керова – студентка керченского колледжа, к сожалению, погибла. Ее именем, к сожалению, представилась другая девушка. Она и была у нас в эфире в день страшной трагедии. Девушка утверждает, что находилась в шоке и побоялась называть свое настоящее имя. Но мы его выяснили, у нас есть ее телефон и переписка редакторов программы с теми, кто в Керчи помогал нам искать свидетелей трагедии. Искали, и находили, в том числе, в социальных сетях. Обратились к волонтеру, которая, в частности, организовала сбор крови для пострадавших (ее имя и переписка с ней есть). Волонтер посоветовала позвонить девушке – студентке колледжа, дала номер ее телефона, и мы немедленно позвонили. Девушка ответила на звонок редактора в 17.44, сама согласилась на телефонное интервью, и мы, конечно, вывели свидетеля произошедшего в прямой эфир. Редактору она представилась Алиной Керовой. Представилась, мы не знаем этого доподлинно, еще не зная о трагической судьбе Алины. В неофициальных списках погибших в Керчи на момент эфира (официальные списки появились на следующий день) Алины Керовой не было. Истинные мотивы, побудившие студентку керченского колледжа представиться нам чужими именем и фамилией, нам до сих пор неизвестны. Этим сообщением мы бы хотели избежать любых дальнейших спекуляций. Еще раз приносим наши глубочайшие соболезнования родным и близким погибших. Здоровья всем пострадавшим. Керчь, мы с тобой.

      Допис, поширений 60minut (@60minuttv)

       

      Теги: Новости Украины Теракт в колледже в Керчи Новости России Новости политики Керчь СМИ Российская пропаганда
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 23 октября
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