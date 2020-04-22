Прорыв через пункт пропуска на Волыни: злоумышленник снес шлагбаум и наехал на ногу пограничнику

Через украинско-польскую границу попытался прорваться мужчина на автомобиле Opel. Известно, что злоумышленник – гражданин Украины, и он ехал в сторону своей Родины, правда его машина имела польскую регистрацию. Инцидент случился в 22:30 21 апреля в пункте пропуска "Ягодин" на Волыни.

Як повідомляє пресцентр Держприкордонслужби, чоловік отримав контрольний талон і опісля на великій швидкості рушив уперед. Зауважимо, що повністю він прикордонно-митний контроль не пройшов.

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У підсумку зловмисник розбив шлагбаум і наїхав на засіб примусової зупинки, чим пошкодив усі 4 колеса автомобіля. Крім того, виконуючи небезпечний маневр, завдав травми прикордоннику, наїхавши тому на ногу.

Прикордонникам спільно з поліцейськими вдалося затримати порушника за кількасот метрів від пункту пропуску. Згодом вони з'ясували, що чоловік аналогічним чином виїхав з пункту пропуску "Дорохуськ", що на території Польщі.

Причину своїх кроків зловмисник так і не зміг пояснити. Алкогольних чи наркотичних речовин у його організмі медики не виявили. Також в салоні машини під огляду правоохоронці не знайшли заборонених предметів і речовин.

Як на Волині водій під час прориву через КПП наїхав на прикордонника (Фото: Пресцентр Держприкордонслужби)

За фактом інциденту прикордонники склали адмінпротокол.

Мовиться про такі статті Кодексу про адміністративні правопорушення:

"Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України";

"Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі працівника Державної прикордонної служби України";

"Порушення прикордонного режиму, режиму в пунктах пропуску через державний кордон України або режимних правил у контрольних пунктах в'їзду – виїзду".

Також прикордонники повідомили поліцію про правопорушення за статтею "Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу".

Окрім того, поліція склала протоколи огляду місця події, зокрема про адмінправопорушення за статтею "Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред'явила їх для перевірки, або стосовно якої встановлено тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами".

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Зауважимо, нещодавно Кабмін Укранїни розпорядився закрити ще 10 пунктів пропуску на кордоні з Польщею, Румунією та Молдовою. У Держприкордонслужбі уточнили, що більшість пунктів фактично не функціонували, осільки на тих напрямках сусіди України закрили кордон.

Таким чином, в Україні тимчасово закритими будуть 125 пунктів пропуску, а чинними залишаться 105, з яких 18 – автомобільні.

В уряді закриття кордонів поясюють посиленням заходів боротьби з розповсюдженням коронавірусу в Україні.



Чинні автомобільні пункти пропуску / Інфографіка 24 каналу