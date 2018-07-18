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Простой 11000 вагонов. Промышленники обратили внимание премьера на кризис ж/д перевозок

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Железнодорожные грузовые перевозки
Железнодорожные грузовые перевозки

Представители "Федерации металлургов Украины", "Укрметаллургпрома", Украинской ассоциации производителей ферросплавов, ассоциации "Укрцемент", "Первой энергетической ассоциации Украины" обратились с письмами к премьер-министру. Гройсману, вице-премьеру В. Кистиону, министра инфраструктуру В. Омеляну.

В письмах они просят обратить внимание на негативную ситуацию в сфере железнодорожных грузоперевозок, передает сайт ЦТС.

В письме, копия которого есть в распоряжении редакции ЦТС, говорится, что по состоянию на 3 июля на сети "Укрзализныци" в направлении западных пограничных переходов простаивало 11 420 полувагонов при норме 6 500 полувагонов. 2 000 вагонов находились без движения больше трех суток.

По мнению представителей отраслевых ассоциаций, основной причиной массовых простоев является дефицит локомотивной тяги. Так, по разным оценкам, на сегодня УЗ не хватает 100-150 локомотивов (электровозов и тепловозов).

Простой тысячи вагонов ведет к тому, что украинские предприятия-экспортеры не могут выполнить свои экспортные контракты в полной мере, а государство теряет валютную выручку. Например, крупнейшие производители железной руды в Украине за май-июнь по заключенным договорам недогрузили 1 220 тыс. тонн продукции, что привело к потере около 85 млн долларов валютной выручки.

Из-за низкой пропускной способности ветки Камыш-Заря – Волноваха меткомбинаты Мариуполя в июне недоотправили 37 тыс. тонн металлопродукции, что привело к снижению валютных поступлений в объеме 15 млн долларов.

В письме к премьеру также в очередной раз напомнили, что простои вагонов ставят под угрозу стабильность работы энергосистемы страны. Например, Бурштынская ТЭС ежесуточно получает вместо 18 тыс. т угля, только 10 тыс. т.

В цементной отрасли средний показатель выполнения заявок на хоппер-цементовозы ПАО УЗ составляет 65%. И еще до наступления пика сезона предприятия цементной отрасли уже испытывают острый дефицит специализированных вагонов, в то время как подвижной состав простаивает на узловых станциях из-за дефицита тяги.

Однако, отмечается в письме, на фоне упомянутых проблем, на рынке ж/д перевозок есть много предложений от частных компаний-экспедиторов, которые предлагают услуги продвижения вагонов по магистралям УЗ, гарантируя их доставку в сроки, определенные Правилами перевозки грузов. И пока такие компании выполняют свои обязательства, вагоны других – простаивают.

Также обращается внимание на прямой и косвенный рост ж/д тарифов.

Для наведения порядка в данной ситуации представители металлургов, энергетиков и производителей цемента предлагают УЗ утвердить конкретный план мероприятий (с определением сроков выполнения) по стабилизации ситуации с перевозками, в частности, план увеличения локомотивной тяги; обеспечить публичное информирование на еженедельной основе бизнеса и отраслевых ассоциаций о реализации плана. Временно ввести краткосрочные ограничения на перевозки транзитных грузов в направлении западных пограничных переходов. Не пересматривать размер грузовых тарифов до улучшения ситуации с обеспечением потребностей предприятий в перевозках грузов ж/д транспортом.

Теги: Владимир Гройсман Финансы Укрзализниця Экспорт металургия
Источник: 24 Канал
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