Против схемы "Роттердам+" протестуют в Киеве: видео с места событий

В Киеве активисты вышли против схемы "Роттердам+" и повышение цены электроэнергии в интересах олигархов.

Об этом в прямом эфире рассказал корреспондент 24 канала.

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Примерно сотня людей собралась у здания Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. В подавляющем большинстве пришли националисты, представители политических партий: "Национальный корпус", "Объединение", "Самопомич". Они протестуют и требуют от комиссии, чтобы она в 2019 году не продлевали формулу расчета газа для населения "Роттердам+".

Мы все должны сказать "нет" обогащению одного конкретного человека, олигарха, за счет каждого украинца. Потому что мы платим не только счета за электроэнергию, которую мы используем в свои собственных домах. Когда мы покупаем молоко, в нем есть стоимость электроэнергии. Когда мы пользуемся общественным транспортом, например, метро в Киеве – это 25 копеек с каждой поездки. Мы платим из своего кармана конкретно на доходы олигарху Ахметову,

– отметила участница акции, нардепка от "Самопомичи" Виктория Войцицкая.

Организаторы акции выложили свои требования в обращении, которое также должны передали комиссии. Уже завтра, 14 ноября, комиссия должена рассматривать этот вопрос – продолжать ли "Роттердам+" в 2019 году.

К слову, аналитики британского центра Carbon Tracker исследовали, что стоимость угольной электроэнергии в Украине дороже, чем в ЕС, Китае или США. Более того, украинцы за угольную электроэнергию платят на 75% больше, чем русские.



Исследование британского центра Carbon Tracker