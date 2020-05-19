Как работают непродовольственные рынки во время карантина: фото, видео

С 19 мая в Киеве заработали вещевые рынки. Соответствующее решение Кабмин принял еще 14 мая. Однако из-за коронавируса вынуждены привыкать к работе в новых условиях. Соблюдаются ли санитарно-эпидемические меры – читайте далее.

Киев

Журналисты 24 канала побывали на вещевом рынке "Троещина" и проверили, как он работает после 2-х месяцев вынужденного перерыва.

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19 мая предприниматели впервые открыли свои торговые точки, однако, с обязательными требованиями – маски, дезинфекторы и соблюдение дистанции. Правда, на свои рабочие места вышли не все.

Продавцы жалуются, потому что рынок открыли, а торговли нет. К примеру, одна из продавщиц рассказала, что за половину рабочего дня не было ни одного покупателя. Также отметила, что цены не поднимают, потому что смысла в этом нет.



Рынок "Троещина" / Фото 24 канала



Рынки открыли, но покупателей не густо / Фото 24 канала

Черновцы

Крупнейшим в Западной Украине является Калиновский рынок в Черновцах. Там работает более 10 тысяч предпринимателей. С 15 мая он полностью возобновил работу. Из-за ограничительных мер "Калинка" ежедневно теряла 300 тысяч гривен.

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За соблюдением санитарных норм следят контролеры, госпотребслужба и правоохранители.

"Все работники имеют средства защиты. Предприниматели установили защитные экраны на рабочих местах. Приспосабливаемся к ситуации", – пояснил заместитель директора Калиновского рынка Василий Герасимчук.



Калиновский рынок / Фото 24 канала

Заведующая медпунктом Калиновского рынка Ирина Шкедь рассказала, что контролеры осуществляют термометрию и предпринимателям, и посетителям. С температурой не впускают.

Предприниматели подсчитали, чтобы оправиться от бизнес-кризиса, понадобится минимум 2 месяца. Чтобы заработать устраивают распродажи и ждут, когда снимут блок-посты на границах области. Только тогда торговля "пойдет наполную".



Рынки работают с соблюдением санитарных норм / Фото 24 канала

Одесса

На одесском "Привозе" секция непродовольственных товаров на карантин почти не закрывалась. Правда, и покупателей не было. Сейчас туда пускают только в масках и пытаются соблюдать меры безопасности.



На рынок пускают только в масках / Фото 24 канала

И хотя покупателей пока мало, предприниматели не теряют оптимизма. Понимают, чтобы все заработало, как в докарантинний период, нужно время.



Рынок в Одессе / Фото 24 канала