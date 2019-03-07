Ракеты, гранаты, взрывчатка: на Киевщине обнаружили "закладки" из оружия, вывезенного с Донбасса
Организованная преступная группа вывозила оружие из зоны ООС и прятала его в Киевской и Запорожской областях. Злоумышленников разоблачили совместно СБУ и Национальная полиция в рамках мероприятий, призванных не допустить срыв выборов президента Украины 2019 года.
СБУ зафиксировала, как участники преступной группировки переправляли оружие из зоны ООС и прятали его в "закладках" на территории Киевской и Запорожской областей. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
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Кроме тайных убежищ, бандиты даже прятали украденное оружие в своих квартирах и домах.
Какое именно оружие обнаружили правоохранители?
• 11 противотанковых управляемых ракет ПТУР "Метис".
• 3 реактивные противотанковые гранаты РПГ-22.
• 12 реактивных гранат ПГ-7В.
• 13 ручных гранат.
• 52 30-миллиметровых артиллерийских снаряда.
• 18 взрывателей взрывчатки.
• 3 гранаты.
• 1,5 килограмма взрывчатки.
• 5 тысяч патронов.
Таким количеством боеприпасов можно уничтожить сотни людей. Пока не известно, собирались это оружие продать или применить – следствие выясняет.