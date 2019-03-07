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      Ракеты, гранаты, взрывчатка: на Киевщине обнаружили "закладки" из оружия, вывезенного с Донбасса

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      Конфискованное у злоумышленников оружие
      Конфискованное у злоумышленников оружие / Пресс-центр СБУ

      Организованная преступная группа вывозила оружие из зоны ООС и прятала его в Киевской и Запорожской областях. Злоумышленников разоблачили совместно СБУ и Национальная полиция в рамках мероприятий, призванных не допустить срыв выборов президента Украины 2019 года.

      СБУ зафиксировала, как участники преступной группировки переправляли оружие из зоны ООС и прятали его в "закладках" на территории Киевской и Запорожской областей. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

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      Кроме тайных убежищ, бандиты даже прятали украденное оружие в своих квартирах и домах.

      Какое именно оружие обнаружили правоохранители?

      • 11 противотанковых управляемых ракет ПТУР "Метис".
      • 3 реактивные противотанковые гранаты РПГ-22.
      • 12 реактивных гранат ПГ-7В.
      • 13 ручных гранат.
      • 52 30-миллиметровых артиллерийских снаряда.
      • 18 взрывателей взрывчатки.
      • 3 гранаты.
      • 1,5 килограмма взрывчатки.
      • 5 тысяч патронов.

      Таким количеством боеприпасов можно уничтожить сотни людей. Пока не известно, собирались это оружие продать или применить – следствие выясняет.

       

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Оружие Война на Донбассе Криминальные новости Новости Запорожья Новости Киева Полиция СБУ
      Источник: 24 канал
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