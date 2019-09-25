Расследование в рамках импичмента Трампа лопнет как мыльный пузырь

В отношении Дональда Трампа объявлена процедура импичмента. Пока, на уровне расследования, но каковы шансы довести ее до конца?

Итак, дамы и господа, в отношении президента США Дональда Трампа Конгрессом начата процедура отстранения от власти, называемая грозным словом – импичмент. Намедни об этом громогласно объявила спикер Палаты Нэнси Пелоси, в связи с чем явные антагонисты действующего президента США, как в политической, так и журналистско-экспертной среде, взвили костры до небес. Но, весь этот ажиотаж, лично для меня, пресен и однообразен и вот почему.



Представитель демократической партии и спикер Палаты Нэнси Пелоси / Фото shutterstock

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За последние несколько лет, противостояние между демократической и республиканской партиями США перерос от действительно захватывающего зрелища, в бледное подобие былых политических баталий. А все потому, что с 2016 года демократы настойчиво, с использованием максимума своих информационных и финансовых ресурсов, пытались обвинить Дональда Трампа в содействии вмешательству РФ в выборы президента США.

В итоге, борьба демократов против Трампа вылилась в абсолютное фиаско, о тематике которого сейчас даже не вспоминают, понимая, насколько бездарно было потрачено это время. Причем бездарно для демократов, но с пользой для самого Трампа, который может в буквальном смысле слова тыкать пальцем в демократов и акцентировать: "они устроили на меня охоту, пытаясь оболгать, но моя святость непорочна!" Кстати, именно сейчас он так и делает, но, вернемся к "нашим баранам".

И тут, можно сказать, представитель демократической партии Нэнси Пелоси сыграла крайне невыгодную роль глашатаево, объявившего очередную "охоту на ведьм", буквально накануне выборов в президенты США. Такую нужную и такую выгодную "охоту на ведьм" в первую очередь для самого Трампа.

Прежде всего, то о чем сейчас идет речь и о чем искрят все СМИ, это отнюдь не старт процедуры импичмента, а расследования в рамках импичмента. Расследования, которое может продлиться месяц, два, три, или год? Или год. А потому голосование в Конгрессе и Сенате, которые так же могут пройти не пользу импичмента. И-и-и? И лопнуть как мыльный пузырь, поскольку как и в случае с делом о вмешательстве РФ в выборы в США, все дело лопнуло, без доказательства того, что этому вмешательству содействовал лично Дональд Трамп. Равно как и сейчас, на руках у демократов не было стенограммы телефонного разговора Трампа и Зеленского.

А если была? Выходит, демократы прослушивали президента США? И вот тут даже не знаю, что хуже, опростоволосится во второй раз в своей попытке понизить потенциальный рейтинг Трампа накануне выборов, или признать уже себя виновными и инициаторами госизмены.

Конечно, если вам хочется верить в незыблемость импичмента и свержение Трампа со своего поста, буквально за несколько месяцев до перевыборов, что стратегически неправильный подход априори – верьте. Но, на сегодняшний день ни один президент США не покинул свой пост в результате импичмента, хотя причин и поводов было множество, но этот факт говорит о многом. О многом том, что вам не скажут в глаза сладострастные эксперты, ублажающие приторные желания, а не декламирующие острую и неприятную реальность в уши слушающих.

И более того, сам термин "охота на ведьм", это уже неоспоримо, входит в тренд и станет лейтмотивом президентской компании Дональда Трампа в 2020 году. И не удивлюсь, если он в своей благодарственной речи при занятии сего поста во второй раз, от всей души поблагодарит демократическую партию. Ведь именно своей недальновидностью, они заводят Трампа во второй раз в Овальный кабинет.

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