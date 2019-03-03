Ребята с макияжем устроили провокацию в ресторане ветеранов АТО: фото и видео

В киевском ресторане ветеранов АТО Pizza Veterano пара ребят устроили странную провокацию. Заведение они посетили с женским макияжем на лицах, снимали все на видео, а когда сделали заказ, достали из сумок вибраторы.

Владелец Pizza Veterano Леонид Остальцев попросил парней покинуть заведение, ведь оно семейное и в то время в пиццерии было несколько несовершеннолетних детей. Провокаторы таки ушли.

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В арке я уже начал спрашивать конкретно, кто заплатил бабло за провокацию. Они признались, что им обещали заплатить, что это провокация и так далее. По этим "обезьянам" нет вопросов. Вопрос есть к тем, кто разжигает этот движ. Вопрос один – на*уя?,

– написал в Facebook Остальцев.

"Хочу обратиться к тем, кто нанимал этих оболтусов – вы не лучше них. Есть вопрос конкретно ко мне? Я открыт к диалогу и не только. Если хотите меня "прихватить" за что-то, то хотя бы "актеров" не таких с*ыкливих набирайте", – возмутился владелец Pizza Veterano.

Это уже не первый нападок на сеть ресторанов ветеранов АТО Pizza Veterano. Так, в ночь на 9 июля 2018 года в Днепре сгорела летняя площадка Pizza Veterano. Владельцы заведения уверены, что это был умышленный поджог.

18 + У мене одне питання - НАВІЩО? Я дуже злий, думав у нас більш дорослі відносини, але це дніще. Короче. Прийшли до... Опубліковано Леонидом Остальцевим Субота, 2 березня 2019 р.

Что известно о Pizza Veterano?

Это пиццерия, которая трудоустраивает ветеранов войны на Донбассе. Ее основал Леонид Остальцев. Цель проекта – Помощь в адаптации к гражданской жизни военным, которые возвращаются с войны. Остальцев также проводит мастер-классы для детей, в том числе детей погибших военнослужащих. Посетители пиццерии могут оплатить пиццу для военных, которые находятся на лечении в госпиталях или на вокзалах. Остальцев хочет создать франшизу для открытия подобных заведений в регионах. Условие для франшизы – не менее половины работников, должны быть ветеранами войны на Донбассе.