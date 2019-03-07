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      Алексей Чибисов

      Релігійні війни: російські бойовики ведуть хрестові походи

      356
      Атака на протестантів у Луганську
      Атака на протестантів у Луганську / Фото з відкритих джерел

      Потерпаючи від мусульманського нашестя, Кремль поринає у православному мракобіссі, як би парадоксально це не звучало. Росія насаджує всім віру у церкву ФСБ, яка взагалі виявилася ніким не визнаною.

      Працюючи під прикриттям, нащадки КДБістів, одягнули ряси та за майже 30 років створили потужний інструмент управління масами. А, зважаючи на те, що зусилля спецслужб були підкріплені телевізійним шлаком, населення у РФ дебілізувалося настільки, що за право поводити язиком по напіврозкладеній нозі давно померлої людини можуть навіть побитися. Такий от треш.

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      Але, якби це все відбувалося виключно за парєбриком, було б ще півбіди. Справа в тому, що віряни у Гундяєва вже п'ятий рік пруть на Донбас. Божевільні козаки стріляють з гаубиць та вбивають людей, кажучи: "во ім'я господа, вогонь!", ґвалтують жінок, катують ні в чому не повинних чоловіків та навіть дітей.

      А перед будь-яким релігійним святом окупанти лише посилюють тиск на жителів "ДНР" та "ЛНР". Так звана УПЦ МП, яка є філією РПЦ, фактично єдина з працюючих на повну потужність церков. Інші релігійні організації росіяни жорстко придушили. Почалося це ще у 2014-му, коли бойовики відправляли на підвал представників будь-якої релігії, що молилися за мир в Україні (адептів Гундяєва серед них було дуже мало). І, зважаючи на культ православ'я, після захоплення Донбасу, терористи почали боротися з іншими релігіями. Пішли у так званий хрестовий похід, як вони самі його називають.

      Протестанти, католики, іудеї опинилися у своєрідному вигнанні. Їхні церкви розмародерили, а священникам заборонили проводити буль-які служіння. З тих самих пір ніхто, звісно, не відрікся від своєї віри, але люди почали таємно збиратися для молитв по своїх домівках. Навіть потенційний опір окупантам став неможливим, то ж путінські терористи, знаючи про це, майже втратили інтерес до іновірців.

      Так було до моменту отримання Томосу. І хоча самі католики ніякого зв'язку з ПЦУ не мають, МДБшникам стало потрібно когось закошмарити з релігійних мотивів. А оскільки на захоплених ними територіях взагалі не залишалося жодної церкви Київьского патріархату, то ж і ПЦУ не було, під удар потрапили представники інших релігій. У "ДНР" та "ЛНР" швиденько прийняли "закон", який забороняє церквам працювати без реєстрації. Але ж на перепис потенційних заручників, звісно, ніхто не явився. То ж почалися репресії, хоча вони були б навіть за спроби отримати дозвіл на роботу будь-якої церкви.

      Так, у Луганську окупанти затримали 82-річного пастора Анатолія Толстенко разом із двома іншими одновірцями. Тепер їх можуть катувати та й взагалі позбавити свободи на кілька років. І все це роблять, звісно, во ім'я Христа.

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      Автор: Алексей Чибисов
      Теги: Война на Донбассе Новости политики Публикации РПЦ Новости Донецка Новости Луганска Религия Война
      Источник: 24 Канал
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