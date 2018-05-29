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ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО
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ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО

Renovo Auto и Affectiva создадут систему, которая будет следить за эмоциями водителя и пешеходов

Автотехнологии 11 Читати новину українською

Renovo Auto, компания из Кремниевой долины, которая занимается разработкой программного обеспечения для автономных машин, совместно с Affectiva, стартапом в области искусственного интеллекта, работает над операционной системой, которая не только будет контролировать внимание водителя, но и следить за эмоциями пассажиров и пешеходов – для максимально эффективного анализа и оценки дорожной ситуации.

Больше – смотрите в видео.

Теги: Автотехнологии
Источник: 24 Канал
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