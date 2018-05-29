Renovo Auto та Affectiva створять систему для авто, яка стежитиме за емоціями водія та пішоходів

Renovo Auto, молода та перпективна компанія з Кремнієвої долини, яка займається розробкою програмного забезпечення для автономних машин, спільно з Affectiva, стартапом у галузі штучного інтелекту, працює над операційною системою, яка не лише контролюватиме увагу водія, а й стежитиме за емоціями пасажирів і навіть пішоходів – для максимально ефективного аналізу та оцінки дорожньої ситуації.

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