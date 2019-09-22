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      Рейтинг Зеленського, залежний від України "Газпром" та розкол від Патріарха Кирила: блоги тижня

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      Блоги тижня
      Блоги тижня / Колаж 24 каналу

      Сайт 24 каналу зібрав 5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – що вплинуло на ріст рейтингу Зеленського, чому російський Патріарх ніяк не заспокоїться та чому "Газпром" потребує української ГТС.

      1. Правила росту: чому рейтинги команди Зеленського йдуть догори

      Зеленський

      Експерти проаналізували причини зростання рейтингу президента України Володимира Зеленського і його команди. Рейтинг схвалення українцями роботи Зеленського за серпень-вересень виріс майже на 20%, – так випливає з оприлюднених днями результатів опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг".

      Більше матеріалів про Володимира Зеленського

      2. В автозаках співали гімн України, – ексклюзивне інтерв'ю зі звільненим моряком Андрієм Ейдером

      Андрій Ейдер

      При захопленні в полон він отримав низку поранень, а після звільнення майже відразу ж освідчився коханій. Журналісти сайту 24 каналу поговорили із наймолодшим звільненим полоненим моряком Андрієм Ейдером.

      Читайте більше матеріалів автора тут

      3. Ціна на нафту: хусити, саудіти й "козирний інтерес" Путіна

      ціни на нафту

      Напади невідомих безпілотників на нафтопереробний завод в Саудівській Аравії змусили різко злетіти вгору ціни на нафту на світових біржах.

      Що трапилось в Саудівській Аравії – читайте тут.

      4. Власний церковний розкол – заслуга Патріарха Кирила

      Патріарх Кирил

      На тлі надання автокефалії Православної церкви в Україні (ПЦУ) Вселенський патріарх Варфоломій прийняв інше, менш помітне, але не менш знакове рішення – скасував архієпископію православних російських церков у Західній Європі, яка у своєму нинішньому вигляді проіснувала в Константинопольській церкві з 1921 року.

      Хто такий Патріарх Кирило – дивіться тут.

      5. "Газпром" снова будет зависеть от украинской газовой трубы

      газпром

      В минувшую субботу на сухопутном ответвлении газопровода "Северный поток –1" OPAL, проходящем по территории Германии, был начат процесс сокращения объемов поставляемого газа из России согласно требованиям европейской энергетической солидарности.

      Больше материалов о "Газпроме" – смотрите здесь.

      Читайте також: Пристайко пояснив, за якої умови на Донбасі проведуть вибори

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      Автор: Блоги недели
      Теги: Новости России Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Владимир Путин Обмен пленными Публикации Газпром Саудовская Аравия Патриарх Кирилл
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