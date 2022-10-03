В Кремле еще не определили границы аннексированных областей: как это повлияет на Путина
Москва не может определиться с границами оккупированных украинских областей, поскольку в Кремле не уверены в своем будущем. Путину все труднее объяснить своим гражданам неудачи российской армии в Украине.
Новые провалы на фронте будут усложнять информационную коммуникацию между центральными властями России и ее гражданами. Об этом 24 каналу рассказал политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.
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Эксперт отметил, что решение Кремля "советоваться с населением" о границах "анексированных областей" свидетельствует о том, что им трудно объяснить даже для своих избирателей, почему Россия с таким стыдом дальше отступает на поле боя.
Они оставляют свой российский "ленд-лиз" для украинских воинов и, конечно, в таких условиях говорить, что "Россия – навсегда" на украинских землях – это в краткосрочной перспективе будет иметь определенные информационные проблемы для дальнейшей коммуникации с российским обществом. Я убежден, что в Кремле все прекрасно понимают,
– объяснил обозреватель.
По его мнению, даже объявленная частичная "мобилизация" не приносит им какого-либо качественного и положительного эффекта.
"Мобилизация будет влиять на что-то намного позже. Очевидно, что ВСУ сейчас прекрасно бьют по слабым местам врага, используют каждую минуту, а Пескову остается разводить руками и рассказывать, что "все идет по плану, как и должно", – добавил аналитик.
Как влияют провалы на фронте на Путина: смотрите видео
По его словам, чем больше пропагандисты Кремля будут озвучивать попытки как-то выйти из этой информационной ситуации, тем они "все больше будут загонять себя в цугцванг".
"Тем самым это увеличит антирейтинг Путина, что окажет дальнейшее влияние на его "незавидную" политическую карьеру в будущем", – резюмировал Чаленко.
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Проблемы России из-за войны войны: что известно
- 30 сентября Путин объявил о решении включить в состав России территории четырех областей: Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой. Он заявил, что "люди свой выбор сделали", и теперь они якобы будут "гражданами России навсегда".
- Впоследствии в Кремле заявили, что границы оккупированных Херсонской и Запорожской областей еще не определены и будут зависеть "от воли населения". В то же время новых "референдумов" на этих территориях вроде бы не будет.
- 3 октября российская Госдума решила официально утвердить аннексию украинских территорий.
- В конце сентября ВСУ начали контрнаступление на "Лиманский плацдарм" оккупационных сил России. Его освобождение открывает украинским военным путь для начала полномасштабной операции по деоккупации Луганской области.
- 1 октября наши защитники опубликовали видео, как поднимают украинский флаг в городе. Вечером того же дня президент Владимир Зеленский сообщил, что Лиман был освобожден от оккупации. 2 октября населенный пункт полностью зачистили от захватчиков.
- В то же время "частичную мобилизацию" в России объявили всего неделю назад, а первые мобилизованные уже попали на фронт войны в Украине. Ими военное руководство страны-агрессора планирует "закрыть дыры".
- Кроме того, решение о мобилизации напрямую влияет на жизнь простых россиян. И такие явления будут только увеличиваться в масштабах.
- Глава Кремля Владимир Путин опасается протестов в России из-за своих решений и проблем на фронте. Его ожидания по поводу социальной поддержки войны против Украины не оправдались.