В Кремле еще не определили границы аннексированных областей: как это повлияет на Путина

Москва не может определиться с границами оккупированных украинских областей, поскольку в Кремле не уверены в своем будущем. Путину все труднее объяснить своим гражданам неудачи российской армии в Украине.

Новые провалы на фронте будут усложнять информационную коммуникацию между центральными властями России и ее гражданами. Об этом 24 каналу рассказал политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.

Обратите внимание Освобожжение Лимана: как это изменяет ситуацию на фронте и куда ВСУ могут двигаться дальше

Эксперт отметил, что решение Кремля "советоваться с населением" о границах "анексированных областей" свидетельствует о том, что им трудно объяснить даже для своих избирателей, почему Россия с таким стыдом дальше отступает на поле боя.

Они оставляют свой российский "ленд-лиз" для украинских воинов и, конечно, в таких условиях говорить, что "Россия – навсегда" на украинских землях – это в краткосрочной перспективе будет иметь определенные информационные проблемы для дальнейшей коммуникации с российским обществом. Я убежден, что в Кремле все прекрасно понимают,

– объяснил обозреватель.

По его мнению, даже объявленная частичная "мобилизация" не приносит им какого-либо качественного и положительного эффекта.

"Мобилизация будет влиять на что-то намного позже. Очевидно, что ВСУ сейчас прекрасно бьют по слабым местам врага, используют каждую минуту, а Пескову остается разводить руками и рассказывать, что "все идет по плану, как и должно", – добавил аналитик.

Как влияют провалы на фронте на Путина: смотрите видео

По его словам, чем больше пропагандисты Кремля будут озвучивать попытки как-то выйти из этой информационной ситуации, тем они "все больше будут загонять себя в цугцванг".

"Тем самым это увеличит антирейтинг Путина, что окажет дальнейшее влияние на его "незавидную" политическую карьеру в будущем", – резюмировал Чаленко.

Вас также может заинтересовать – в России запутались, какие украинские территории присоединяют: смотрите видео

Проблемы России из-за войны войны: что известно