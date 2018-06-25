Российские и белорусские компании уничтожают украинский тротил, уран и сложные удобрения

А металлурги им в этом помогают.

Такое мнение высказал журналистам президент Союза химиков Украины Алексей Голубов. Он выразил обеспокоенность растущим импортом серной кислоты со стороны российского "Среднеуральского медеплавильного завода" и белорусских "Гомельского химзавода" и "Нафтана", который осуществляют украинские металлурги.

По мнению президента Союза химиков, это неизбежно приведет к остановке единственных в Украине производителей взрывчатки – тротила на НПП "Заря" в Рубежном, уранового концентрата на ГП "ВостокГЗК" и сложных удобрений на ПАО "Сумыхимпром", которые производят серную кислоту в Украине.

По словам Голубова, серная кислота является незаменимым компонентом не только в металлургической и химической промышленностях и сельском хозяйстве, но и в добыче и обогащении урановой руды и изготовлении взрывчатки и боеприпасов. "Попытка уничтожить внутреннего производителя кислоты и поставить эти отрасли в зависимость от импорта в условиях продолжающегося вооруженного конфликта на востоке Украины является вопросом не только бизнес-интересов, но и обороноспособности государства", – говорит он.

Сейчас украинские производители находятся на грани остановки из-за значительно заниженных цен и существенного роста российского и белорусского импорта серной кислоты. Так, по данным отечественных предприятий, в период с 2014 по 2017 год он вырос более чем втрое – до 79 тыс. т. А цены на продукт российского и белорусского производства более чем вдвое меньше себестоимости серной кислоты украинских производителей.

Это не позволяет им конкурировать с россиянами и белорусами на равных условиях и содержать производство в надлежащем состоянии, что может привести к полной остановке и экономическим потерям на уровне 110 млн грн в год. Об этом говорят отечественные производители НПП "Заря", ГП "ВостокГЗК", ПАО "Сумыхимпром" и ООО "Первое химическое объединение".

В августе прошлого года именно эти предприятия обратились в Министерство экономического развития и торговли с просьбой защитить внутреннего производителя от нечестной конкуренции. В 2017 году они перечислили в бюджеты всех уровней более 1,2 млрд. грн. налогов и сборов.