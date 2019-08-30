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      Россия превращает Крым в радиоактивную зону

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      "Крымский титан"
      "Крымский титан" / Фото из открытых источников

      Согласно заключенному между Россией и Сирией договору, на "Крымском титане" будет осуществляться переработка фосфатов доставленных в оккупированный Крым из Сирии.

      Причем сирийские фосфаты отличаются от привычных нам тем, что при их переработке происходит выделение радиоактивных элементов, в частности урана, в количестве 300 г на метрическую тонну. А данный показатель значительно превышает допустимые нормы.

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      Что же, похоже, фосфаты, как и ожидалось, были доставлены и полным ходом перерабатываются, что на себе уже в полной мере ощутили жители Армянска и близлежащих населенных пунктов, жалующиеся на ухудшение самочувствия и едкий кислотный запах в воздухе.

      Знатоки скажут, что выбросы радиоактивных элементов не чувствуются на запах, а потому факт загрузки предприятия сирийскими фосфатами – сомнительная версия. Но, дело в том, что переработка данного сырья требует сложного технологического процесса, в результате которого и происходят значительные выбросы и осуществление которого на "Крымском титане" подтверждает следующий факт.

      Дело в том, что намедни стало известно о временной остановке работы одного из цехов завода "Крымский титан" и увеличении объемов подаваемой воды в кислотонакопитель. Ранее, в Севастопольском отделении Государственного океанографического института имени Зубова был зафиксирован резкий скачок кислотности в данном районе, с 7,5% в феврале до 11,3% к концу мая. Как раз тогда, когда, по имеющейся инсайдерской информации, на "Крымский титан" и стали поставляться сирийские фосфаты.

      И, конечно же, к августу процесс их переработки перерос в очередную экологическую катастрофу, которую в отличие от нарушения радиационного фона, незаметного невооруженным глазом, уже не скрыть.

      Что ж, оккупанты продолжают превращать полуостров Крым не просто в военную базу, а, как в худших постапокалиптических виденьях, выжженную радиацией милитаризованную зону.

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      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новости Украины Аннексия Крыма Новости Крыма Новости политики Публикации
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