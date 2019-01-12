Российские заводы выживают или доживают без украинских двигателей

Как показывает время, без украинской продукции российский ВМФ если уж совсем не может обойтись, то проседает по всем показателям – это точно.

И то, что между собой начали ругаться и судиться судостроительные заводы, это отличный пример провала хваленного импортзамещения. Но, обо все по порядку.

Как известно, в России после прекращения поставок украинских газотурбинных установок для фрегатов проекта 11356 "Буревестник" было решено развернуть строительство малых ракетных кораблей проекта 22 800 "Каракурт". Причем заказать намеревались аж целых 18 МРК данного типа.