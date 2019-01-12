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      Российские заводы выживают или доживают без украинских двигателей

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      Дальневосточный завод "Звезда"
      Дальневосточный завод "Звезда" / Фото из открытых источников

      Как показывает время, без украинской продукции российский ВМФ если уж совсем не может обойтись, то проседает по всем показателям – это точно.

      И то, что между собой начали ругаться и судиться судостроительные заводы, это отличный пример провала хваленного импортзамещения. Но, обо все по порядку.

      Как известно, в России после прекращения поставок украинских газотурбинных установок для фрегатов проекта 11356 "Буревестник" было решено развернуть строительство малых ракетных кораблей проекта 22 800 "Каракурт". Причем заказать намеревались аж целых 18 МРК данного типа.

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      Особенностью "Каракуртов" должна была стать силовая установка в виде дизеля М-507Д-1, производимого на мощностях ПАО "Звезда". Как вы понимаете, все в лучших традициях импортазмещения. Но вот беда: ПАО "Звезда" не смогла справиться с производством данной силовой установки и просрочила поставки почти на 2 года!

      В итоге, Ленинградский судостроительный завод "Пелла", на котором строятся "Каракурты" регулярно сдвигает сроки ввода в строй новых МРК и несет колоссальное убытки. В конце концов, терпение у "Пеллы" закончилось, и завод подал на "Звезду" в суд.

      Но, интересно другое. ПАО "Звезда" подал иск в арбитраж Петербурга и Ленобласти к заводу "Пелла", в котором рассчитывал добиться от Ленинградского судостроительного завода переноса сроков поставки дизелей, а именно: поставка изделия №251 (для МРК "Мытищи") с декабря 2016 на март 2018 года, изделие №252 (для МРК "Тайфун") с январь 2017 на декабрь 2018, изделие №253 (для МРК "Шквал") с апреля 2017 на II-квартал 2019 года.

      Забегая наперед скажу, что арбитраж это требование не удовлетворил, а значит, что накал страстей между "Звездой" и "Пеллой" не достиг своего предела. Но речь еще и в том, что пауки в банке не только друг друга неистово жрут, но и по-прежнему не укладываются в сроки поставок силовых установок для своих ВМФ.

      Переиграли?

      Читайте также: Импортозамещение по-российски: чужое нельзя, а сами не могут

      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новости политики Новости России Украина – Россия Публикации Імпорт
      Источник: 24 Канал
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