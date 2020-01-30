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      Рост экономики Украины замедлился

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      Рост экономики Украины замедлился в конце 2019 года / volynonline.com

      Рост экономики Украины в четвертом квартале 2019 года замедлился до 2,2%. Рост экономики снова превысит 3% в первом квартале 2020 года.

      "По нашим оценкам, за цифрой роста (ВВП) в 3,3% в 2019 году стоит рост за четвертый квартал в 2,2%... Относительно первого квартала у нас в настоящее время оценка роста ВВП выше 3%", – сказал на брифинге 30 января заместитель председателя Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб.

      Читайте также: НБУ снизил учетную ставку на 2,5%: что это такое

      Заметим, что одновременно НБУ улучшил прогноз инфляции на 2020 год с 5% до 4,8%.

      В сентябре 2019 года украинский премьер Алексей Гончарук заявил, что в ближайшие 5 лет Кабмин будет работать над тем, чтобы достичь роста экономики на 40%. Для этого правительство сосредоточится на повышении производительности труда и привлечении прямых иностранных инвестиций.

      Снег и метели накроют Украину 30 – 31 января: выпадет до 30 сантиметров снега
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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: НБУ Деньги Новости Украины Новости политики ВВП
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