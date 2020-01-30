Рост экономики Украины замедлился

Рост экономики Украины в четвертом квартале 2019 года замедлился до 2,2%. Рост экономики снова превысит 3% в первом квартале 2020 года.

"По нашим оценкам, за цифрой роста (ВВП) в 3,3% в 2019 году стоит рост за четвертый квартал в 2,2%... Относительно первого квартала у нас в настоящее время оценка роста ВВП выше 3%", – сказал на брифинге 30 января заместитель председателя Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб.

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Заметим, что одновременно НБУ улучшил прогноз инфляции на 2020 год с 5% до 4,8%.

В сентябре 2019 года украинский премьер Алексей Гончарук заявил, что в ближайшие 5 лет Кабмин будет работать над тем, чтобы достичь роста экономики на 40%. Для этого правительство сосредоточится на повышении производительности труда и привлечении прямых иностранных инвестиций.