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Телеканал новостей 24 Программы Винные традиции

С чем пить вино: ТОП-6 вкусных закусок

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С чем пить вино
С чем пить вино / unsplash.com

Ранее считалось, что белое вино – к рыбе, а красное – к мясу. Однако это не более, чем стереотип. Существует множество вариантов вкусных закусок к вину, которые создают интересные вкусовые сочетания.

Так, например, к красной рыбе прекрасно подойдет красное вино сорта Пино-нуар. И наоборот, к белому мясу курицы стоит попробовать белое вино, например, Рислинг, Гевюрцтраминер. Предлагаем несколько вкусных вариантов закусок к вину.

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Хлеб и изделия из муки

Лучшая закуска для вина – это хлеб. Именно хлеб способен не перекрыть, а подчеркнуть тонкий вкус и аромат вина.

Прекрасно сочетаются с вино и паста, в частности, красное вино сорта Мерло.

Закуски до вина
Хлеб лучше всего раскрывает вкус вина

Сыр

Вино и сыр – классика жанра, которая всегда подходит безупречно. Главное правило гармоничного сочетания: легкие вина, белые и розовые сухие подают с нежными сырами, а более крепкие и полусладкие – с острыми. Так букеты сыра и напитка раскрываются наиболее полно. Сыр можно порезать на мелкие ломтики или же приготовить сырные закуски на шпажках.

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Мясо

Белые и розовые сухие вина отлично подходят для аперитива и идеально сочетаются с мясом птицы. К красному сухому можно выбрать дичь, белое и красное мясо, колбасы.

Закуски до вина
Вино идеально подходит к мясу

Полусладкие вина изысканно подчеркнут вкус паштета из гусиной печени. Крепким красным больше подойдет красное мясо и дичь. Если готовите шашлык – выбирайте красное крепленое вино, ведь когда готовим мощную (калорийную) пищу, следует принимать и крепкое вино.

Морепродукты

Рыба прекрасно сочетается с красным сухим вином. Как мы упоминали выше, красная рыба идеально подходит к сорту Пино-Нуар.

Морепродукты также вкусно сочетать с белым сухим. К вареным кальмарам, например, подойдет новозеландский Совиньон Блан. С белым вином также прекрасно сочетаются изысканные устрицы, мидии, улитки.

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Фрукты

Сладкое игристое и полусладкое (и другие десертные) сочетаются со сладкими закусками, в частности, с фруктами. Можно выбрать сладкие апельсины, манго, персики. К портвейну подходят также сухофрукты и цукаты.

Закуски до вина
Апельсины и другие фрукты подходят для полусладких и сладких вин

Шоколад и десерты

Единственное вино, которое может справиться с шоколадом – это портвейн. Другие десерты, например, тортики, пирожные, можно совмещать с полусладкими и сладкими винами. Подбирая десерт, следует помнить, что чем слаще напиток, тем нейтральнее должна быть сладкая пища.

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Теги: LifeStyle Food and Drinks Алкоголь Винные традиции
Источник: 24 канал
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