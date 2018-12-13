С одеялами против Насирова: в Киеве устроили протест против его восстановления в должности

В среду вечером, 12 декабря, в центре Киева устроили акцию протеста против решения суда, который восстановил Романа Насирова в должности председателя Государственной фискальной службы Украины.

Об этом сообщает "Апостроф", публикуя фото с протеста авторства Александра Гончарова.

24 канал сообщал, что перед этим брат народного депутата Мустафы Найема, юрист Маси Найем призвал Facebook-сообщество собраться, чтобы выразить протест против возобновления Насирова.

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Участники акции принесли на Майдан Независимости клетчатое одеяло, которым уже долгое время подкалывают Насирова, и выступали на фоне этого одеяла.



Акция протеста против возобновления Насирова на посту главы ГФС

Напомним, 11 декабря Окружной административный суд Киева восстановил в должности председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова и обязал выплатить упущенны заработок.



Отметим, что Роман Насиров подозревается в хищении более 2 миллиардов гривен государственных средств. Его обвиняют в сотрудничестве с народным депутатом Александром Онищенко, во время которого Насиров оттерминировал рентную плату за добычу полезных ископаемых, а нардеп проводил благодаря этому коррупционные схемы.