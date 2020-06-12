По мнению Саакашвили, нагрузку на фонд оплаты труда в Украине наоборот нужно снижать.

Председатель Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили раскритиковал законопроект относительно внедрения в Украине общеобязательного накопительного пенсионного обеспечения (второго уровня пенсионной системы), который сейчас рассматривают в Верховной Раде.

Об этом он заявил во время заседания Федерации работодателей Украины (ФРУ), комментируя слова главы Федерации металлургов Украины Сергея Беленького.

"То, что сейчас активно лоббируется профильным комитетом Верховной Рады Украины, – это так называемая пенсионная реформа, введение второго уровня пенсионного обеспечения. Здесь много говорили о том, что деньги забираются из реального сектора экономики, распределяются в сектор финансовых услуг, банковский сектор. Что по сути делает этот второй уровень пенсионной реформы? Это общеобязательный уровень, который предусматривает на первом этапе в дополнение к ЕСВ, налогу на доходы физических лиц примерно по 2% как с рабочих, так и работодателей. Это законопроект №2681 Галины Третяковой, который был одобрен профильным комитетом Верховной Рады", – отметил Беленький.

В ответ на вопрос Саакашвили, предполагает ли это дополнительную нагрузку на фонд оплаты труда, глава Федерации металлургов Украины добавил: "Да, сейчас у нас нагрузка на фонд оплаты труда составляет 41,5%, а на первом этапе она увеличится еще на 4%".

"Катастрофа!!, – ответил на это Саакашвили.

"В деньгах это будет около 100 миллиардов гривень ежегодно собираться. Учитывая, что у нас нет фондового рынка вообще, как и куда эти средства будут инвестированы, неизвестно", – добавил Беленький.

"Наоборот, надо снижать", – добавил Саакашвили.