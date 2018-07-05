Садовый рассказал, почему коалиция не выносит на голосование постановление о выборах в Луцке

Лидер "Объединение "Самопомич"Андрей Садовый 5 июля находился с рабочим визитом в Луцке, где уже полтора года после смерти городского головы Николая Романюка Верховная Рада не назначает досрочных выборов.

Вопрос даже не вносят в повестку дня! Это неправильно – человек умер, и по закону должны быть сразу проведены выборы. Я на эту тему разговаривал и с главой Верховной Рады, и с главой Комитета по вопросам местного самоуправления – убеждал их, что нужно как можно быстрее выносить этот вопрос на голосование парламента. Община должна выбрать своего руководителя, который должен вести Луцк к победе,

– отметил Андрей Садовый.

По его словам, назначению внеочередных выборов мешает циничное нежелание фракции БПП, однако "Самопомич" в парламенте будет отстаивать законные выборы в Луцке.

"БПП не имеют кандидата, который мог бы победить, поэтому решили бросить на растерзание местное самоуправление. Также есть нежелание и определенных местных политиков менять ситуацию, но есть община. И она имеет право честно выбрать своего руководителя", – сказал Андрей Садовый.