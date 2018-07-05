Садовий розповів, чому коаліція не виносить на голосування постанову про вибори в Луцьку

Лідер "Об’єднання "Самопоміч" Андрій Садовий 5 липня перебував з робочим візитом у Луцьку, де вже півтора року після смерті міського голови Миколи Романюка Верховна Рада не призначає дострокових виборів.

Питання навіть не вносять на порядок денний! Це неправильно – людина померла, і за законом мають бути зразу проведені вибори. Я на цю тему мав розмову і з Головою Верховної Ради, і з головою Комітету з питань місцевого самоврядування – переконував їх, що треба якнайшвидше виносити це питання на голосування парламенту. Громада має обрати свого очільника, який має вести Луцьк до перемоги,

– наголосив Андрій Садовий.

За його словами, призначенню позачергових виборів заважає цинічне небажання фракції БПП, однак "Самопоміч" у парламенті відстоюватиме законні вибори у Луцьку.

"БПП не мають кандидата, який міг би перемогти, тому вирішили кинути на поталу місцеве самоврядування.Також є небажання і певних місцевих політиків змінювати ситуацію, але є громада. І вона має право чесно обрати свого очільника", – сказав Андрій Садовий.