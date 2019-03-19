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      Саграда Фамилия: как сейчас выглядит грандиозный собор Гауди, который строят уже больше 100 лет

      17 Читати новину українською
      Саграда Фамилия, или Собор Святого Семейства
      Саграда Фамилия, или Собор Святого Семейства / Getty Images

      Сложные архитектурные композиции, сплетенные из бурного воображения, амбициозности и сквозного понимания живого, принесли испанцу Антонио Гауди заслуженную мировую славу. Но свой самый масштабный проект – Собор Святого Семейства, которому художник отдал 43 года, так и не успел завершить при жизни. Здание возводят уже 137-й год.

      Строительство собора началось в Барселоне в 1882 году. За год Гауди утвердили главным архитектором проекта.

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      По задумке Гауди, только в очертаниях собора должен был угадываться готический стиль, в остальном – аутентичный язык художника. Здание действительно мало похоже на пример неоготики. Скорее на песчаный замок, может, муравейник или даже сосульки. Это целый мир, в котором в виде скульптур и горельефов бок о бок живут святые и разные живые существа. Потрясающая детализация и продуманность каждого сантиметра собора обезоруживает и заставляет реагировать на него на уровне инстинктов.


      Строительство собора длится 137 год

      Головокружительно сложная структура здания должна была воплотиться в трех фасадах. Восточный – посвящен Рождеству; западный – Страстям Христовым; южный, самый большой, должен стать фасадом Воскресения.

      Несмотря на то, что Гауди работал над собором 43 года (вплоть до смерти), он успел возвести и оформить только Рождественский фасад и четыре башни над ним. Отчасти это произошло и из-за того, что строительство неоднократно замораживали из-за нехватки средств.

      Возведение Собора Святого Семейства планируют завершить в 2026 году. Тогда церковь будет возвышаться на 170 метров над землей и станет самой высокой в мире.

      Исчезнут углы, и материя щедро предстанет в своих астральных округлостях: солнце проникнет сюда со всех сторон – и возникнет образ рая. Так мой дворец станет светлее света,
      – говорил о своем творении Гауди.


      Собор Святого Семейства в Барселоне


      Собор Святого Семейства


      Собор Святого Семейства


      Собор Святого Семейства


      Собор Святого Семейства


      Собор Святого Семейства


      Собор Святого Семейства


      Собор Святого Семейства


      Собор Святого Семейства


      Собор Святого Семейства


      Собор Святого Семейства


      Собор Святого Семейства


      Собор Святого Семейства


      Собор Святого Семейства

      5 июня 1926 года 74-летнего Гауди сбил трамвай. Очевидцы инцидента приняли гениального архитектора за нищего и отправили его в больницу для бездомных. За два дня художник умер. Похоронили Антонио Гауди в крипте недостроенной Саграды Фамилии. После того католики неоднократно обращались к Папе Римскому с просьбой канонизировать великого Гауди.

      Больше о творчестве гения архитектуры Антонио Гауди читайте в материале 24 канала.

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      Теги: Новости культуры Крутые здания Архитектура
      Источник: 24 Канал
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