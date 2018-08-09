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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Samsung представила Galaxy Watch: как выглядят новые смарт-часы

14 Читати новину українською
Galaxy Watch представили вместе с Galaxy Note9
Galaxy Watch представили вместе с Galaxy Note9

9 августа во время большой презентации компания Samsung официально представила свой новый гаджет – Galaxy Watch. Это новые фирменные смарт-часы компании.

Устройство получило топовый сенсорный Super AMOLED дисплей и 42-миллиметровый браслет. Дисплей покрыт защитным стеклом от Gorilla Glass. Также устройство получило защиту от воды и пыли, поэтому с ним можно плавать.

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Galaxy Watch работает на фирменной операционной системе Tizen 4.0. Благодаря оптимизации процессора устройство будет дольше работать на одном заряде – до нескольких дней. Кстати, заряжать гаджет можно с помощью беспроводной зарядки Duo вместе со смартфоном.

Galaxy Watch

Так выглядит Galaxy Watch

Смартфон может показывать время, мониторить сон, сообщения, которые поступают на смартфон, а также другие функции фитнес-трекера. Кроме того, гаджет получил контроль стресса – он отслеживает сердцебиение и когда замечает нетипичные изменения – предупреждает пользователя.

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Теги: Техно Samsung Гаджеты
Источник: 24 Канал
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