Samsung сможет поставлять процессоры для компании ZTE

Samsung Electronics начала переговоры с несколькими китайскими производителями по поставкам им мобильных процессоров компании.

Об этом в одном из интервью рассказал руководитель подразделения по разработке логических чипов System LSI Инюп Кан, который ранее занимал одну из руководящих должностей в Qualcomm, предает Daily Comm.

Читайте также: Компания Xiaomi анонсировала выпуск нового юбилейного смартфона

Большую часть прибыли Samsung получает от продаж чипов памяти. Кроме того, южнокорейский гигант в попытке разнообразить полупроводниковый бизнес ведет активную разработку мобильных процессоров, датчиков изображений и автомобильных чипов.

Стоит отметить, что флагманские однокристальные системы Exonys применяются преимущественно в смартфонах Samsung Galaxy, и только Meizu пока единственный клиент, который использует эти решения.

Среди других производителей смартфонов, с которыми Samsung ведет переговоры о поставках процессоров, значится ZTE. Инюп Кан заявил, что Samsung продолжит вести переговоры с ZTE независимо от результата торговых переговоров между США и Китаем.

Читайте также: Samsung отчитывается о провале продаж Galaxy S9

Напомним, недавно китайская компания вынуждена была прекратить свою основную деятельность, поскольку американским партнерам запретили работать с ZTE. В большей степени вендор пострадал от невозможности закупать процессоры Qualcomm, что заставило компанию искать новых поставщиков. А Samsung может стать одним из них. Также после разгоревшегося скандала президент США Дональд Трамп призвал китайскую корпорацию вернуться на рынки смартфонов, несмотря на запрет правительства.