Самые масштабные трагедии на шахтах Украины: в целом погибли более 500 горняков

18 ноября 2007 года на шахте имени Засядько в Донецке произошла самая страшная авария за всю историю независимости. Тогда от взрыва метано-воздушной смеси погибли 106 горняков и еще десятки получили ранения. С тех пор прошло уже более 10 лет, однако смерти на шахтах продолжают происходить до сих пор. Предлагаем Вам вспомнить, где и когда происходили самые масштабные трагедии на украинских шахтах

Украинские шахты – одни из самых опасных в мире. А из-за высокой газоносности породы угроза взрыва только растет. Еще одна серозная проблема – большинство отечественных шахт не ремонтировали десятки лет, а горняки работают со старым оборудованием.

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По данным Госнадзорохрантруда, добыча угля на шахтах производится в крайне тяжелых горно-геологических и температурных условиях, при которых не работают ни в одной стране мира. Средняя глубина разработки угля уже достигла 900 м. Кроме того, количество реконструированных за последние 25 лет шахт даже не достигает десяти.

Всего в Украине произошло 50 серьезных аварий унесшие множество жизней горняков. О самых серьезных из них дальше.

Авария на шахте "Суходольская-Восточная": 73 погибших

В 1992 году на предприятии "Краснодонуголь" в Суходольске Луганской области произошла авария, которая унесла жизни больше полусотни горняков. 9 июля на шахте "Суходольская-Восточная" произошел взрыв пыле-воздушной смеси. Огонь вспыхнул из-за искрения в высоковольтном кабеле.

В результате аварии погибли 73 человека. Еще 37 человек попали на больничные койки.



Погибли 73 человека

Авария в шахте Скочинского: 63 погибших

4 апреля 1998 года в Донецке на шахте имени Скочинского произошел взрыв метано-воздушной смеси. Эту шахту считают одной из самых глубоких угольных шахт мира.

Тогда в угольном бункере началось возгорание метана, что привело к взрыву и обвалу породы. В результате аварии погибли 63 человека, еще больше полусотни пострадали.

Трагедия получила широкий резонанс в стране. После аварии "полетели головы". В частности, уволили директора шахты, главного инженера, главного энергетика и двоих начальников участков. Кроме того, технический директор Государственной холдинговой компании, генеральный директор ГХК и главный энергетик ГХК получили выговоры.

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Авария на шахте Засядько: 50 погибших

Шахта имени Засядько, которая сейчас осталась в оккупированном Донецке, хорошо известна трагическими известиями. Одна из трагедий произошла 24 мая 1999 года. Тогда на шахте возникло короткое замыкание в двигателе электровоза, что привело ко взрыву метана. Тогда погибли 50 горняков: 39 человек погибли сразу на шахте, еще 11 скончались в больницах. 49 человек в этой аварии были травмированы.

Трагедия унесла житзни 50 горняков

Виновных тоже нашли и наказали – уволили двоих начальников участка, механика участка, а также заместителя директора по производству. Однако, ни одного виновного к уголовной ответственности не привлекли.

Авария на шахте Баракова: 80 погибших

11 марта 2000 года на шахте Баракова в Луганской области произошла самая страшная (до аварии на Засядько в 2007 году) трагедия на донбасской шахте. Из-за грубого нарушения правил безопасности произошел взрыв пыле-воздушной смеси.

Известно, что перед взрывом на предприятии проводили комплексную проверку, которую выполняли работники территориального управления Госнадзорохрантруда в Луганской области. Тогда выявили больше тысячи нарушений правил безопасности. При этом, государственная комиссия по расследованию трагедии уже после аварии зафиксировала больше двух с половиной тысяч нарушений на шахте.

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Авария произошла из-за грубого нарушения правил безопасности

Эта трагедия унесла жизни 80 горняков, еще семеро проходили реабилитацию в больнице.

Из-за аварии своими должностями поплатились директор, главный инженер, заместители директора по производству и охране труда, главный механик, начальник участка ВТБ (Участок вентиляции и техники безопасности), инженер смены и начальник участка конвейерного транспорта. Кроме того, в отношении главного инженера, главного механика и начальника конвейерного транспорта открыли уголовное производство.

После расследования начальник участка и главный механик попали в тюрьму на 5 лет, главный инженер — на 3,5 года, горный мастер получил 4 года условно, директор шахты — 5 лет условно.

Авария на шахте Засядько: 55 погибших

Еще одна серьезная авария произошла на шахте Засядько в 2001 году. 19 августа взрыв метано-воздушной смеси унес жизни 55 человек – 45 погибли на месте, 10 умерли в больнице. 33 шахтера получили травмы различной степени тяжести.

Среди возможных причин аварии назвали самовозгорание угля. После трагедии уволили заместителей начальников по технике безопасности и вентиляции, главного энергетика и главного механика. Однако, перед судом не предстал никто.

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Пожар на шахте "Украина": 35 погибших

Эту шахту называют одной из самых опасных в стране. В 2002 году там вспыхнул сильный пожар. 35 горняков погибли из-за отравления угарным газом, 29 были госпитализированы. Шахтеры имели специальные дыхательные аппараты, но они оказались неэффективными.

Это стало самым крупным пожаром в шахте, который не был вызвана метаном и не привел к взрывам.

Авария на шахте "Краснолиманская": 37 погибших

20 июля 2004 года на Краснолиманской шахте (город Родинское Донецкой области) погибли 37 горняков. Там сначала вспыхнул пожар, который в конечном итоге привел к взрыву копального газа.

Кстати, это предприятие считали одним из наиболее успешных и с крупнейшей угольной выработкой в Украине.

Трагедия на шахте Засядько: 106 погибших

В 2007 году на шахте имени Засядько произошла самая страшная трагедия со времен независимости. 18 ноября на шахте произошел взрыв метана, на тот момент там находились около 400 горняков. Взрыв газа унес жизни 101 работника, остальных удалось эвакуировать, 28 горняков попали в больницу.

Однако, опасную шахту не закрыли, через несколько дней там возобновили работу. Поэтому 1 декабря на том же месте произошел еще один взрыв, после чего были госпитализированы 44 работника. А 2 декабря прогремел третий взрыв, который унес жизни 5 горняков. Таким образом, количество жертв этой аварии возросло до 106 человек. На больничных койках оказались 158 горняков.



В результате серии аварий погибли 106 горняков

В ноябре 2008 года правительственная комиссия назвала два десятка должностных лиц, виновных в аварии. Однако их имена не разглашали. 11 ноября 2010 года был задержан глава Государственной военизированной горноспасательной службы Украины Сергей Смоланов. Ему предъявили обвинение в смерти 5 горняков во время взрыва 2 декабря 2007 года.

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Авария на шахте "Суходольская-Восточная": 28 погибших

29 июля 2011 года на предприятии "Краснодонуголь" прогремел мощный взрыв метана. Авария унесла жизни 28 горняков.

После проведения расследования экспертная комиссия установила 16 должностных лиц, ответственных за взрыв. Их имена широкой общественности не сообщили.



После расследования установили 16 должностных лиц, ответственных за взрыв

В результате, были уволены трое начальников участка, начальник смены, заместитель директора по охране труда и главный инженер. Главному энергетику, главному механику, директору шахты, руководителям ПАО "Краснодонуголь" (главному энергетику, главному механику, заместителю директора по охране труда и техническому директору) объявили выговоры.

Причиной возгорания, что и привело к взрыву, эксперты назвали электрическое искрение на контактах контактора магнитного пускателя под напряжением.

Авария на шахте "Степная": 8 погибших

Серьезной аварией за последнее время стала трагедия на шахте "Степная", в Глухове Львовской области. 2 марта 2017 года на шахте случился взрыв, приведший к обрушению горной породы. В момент инцидента в шахте работали 172 горняка, из которых 34 – на аварийном участке.

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В результате аварии 8 горняков погибли, еще 23 получили травмы.

Среди причин аварии – нарушение норм охраны труда и обучения работников, недостаточное проветривание лавы и несрабатывание системы оповещения.



Авария унесла жизни 8 горняков

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Взрыв на шахте "Схидкарбон" в Юрьевке: 17 погибших

Это самая масштабная трагедия, произошедшая на шахтах оккупированного Донбасса после начала войны. На шахте "Схидкарбон", которая располагается на неподконтрольной Киеве территории Луганщины, в результате взрыва метана погибли по меньшей мере 17 горняков.

Ситуация еще осложнялась тем, что ближайший отряд горноспасательной службы располагается на территории в Лисичанске, который контролирует Украине. Впрочем, боевики решили обратиться за помощью к спасателям из Ростовской области, более чем в 200 километрах от места инцидента. Кроме того, оккупанты активно осуществлять спасательные работы не могли, так как не имеют надлежащей техники.

Взрыв на шахте в "ЛНР": смотрите видео

Авария на шахте "Лесная" на Львовщине: 2 погибших

Очень резонансная трагедия произошла на шахте "Лесная" на Львовщине уже при президентстве Владимира Зеленского. В ночь на 29 мая 2019 года здесь обвалилась порода. В результате под завалами оказались двое горняков. К сожалению, они не выжили. Впоследствии их тела спасатели подняли на поверхность. Известно, что это 22-летний Михаил Турко и 48-летний Михаил Павлик. Оба работали на участке по добыче угля №1.

Михаил Турко – родился в 1997 году. Холост, общий стаж работы и стаж работы по профессии (горняк) – 9 месяцев.

Михаил Павлик – родился в 1971 году. Работал горняком по ремонту горных выработок. Женат, есть трое несовершеннолетних детей, общий стаж работы – 18 лет 6 месяцев, по профессии – 10 лет 6 месяцев.

Из-за аварии правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью. Госслужба по вопросам труда во Львовской области, со своей стороны, создала специальную комиссию, которая будет заниматься расследованием причин и обстоятельств трагедии. Кроме того, президент Владимир Зеленский совершил рабочую поездку во Львовскую область.

Авария на шахте "Лесная" на Львовщине: смотрите видео