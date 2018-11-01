Санкции РФ против Украины: какие мощные компании могут сильно пострадать

Россия выполнила свои угрозы и от 1 ноября ввела санкции против украинских компаний и граждан. В черный список попали 68 бизнесов и 322 лица. Среди последних подчиненные президента Украины, половина кабинета министров, силовики, руководители парламента, более 120 нардепов и половина богатейших бизнесменов страны.

Пропагандистские телеканалы с самого утра радуются "мощному удару" по соседу. В Украине же так называемый "черный список Кремля" вызвал волну веселья и насмешек, даже у самих его фигурантов.

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"Расстроен ли я, что не смогу вдохнуть загаженный воздух Челябинска?! Может мне обидно, что я не смогу проинвестировать свои средства в поездку в московском метро?! Да нет!", – отреагировал народный депутат Борислав Береза.

Проверил есть ли в списке. С удовольствием увидел, что есть, значит, я на правильном пути,

– сказал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Напугали ежей голым задом. Точка", – заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

"Оппоненты власти и борцы с коррупцией есть, а вот люди, которые в окружении Порошенко занимаются коррупцией, на них санкции не наложены. Например, Игорь Кононенко отсутствует в этом списке", – пояснил народный депутат Сергей Лещенко.



Санкции против украинцев

Словом, одни сделали вид, что насолили бандеровцам, другие – поиграли в патриотов, даже те, кто ими не были.

Если же попытаться искать логику в действиях россиян, то в черный список они внесли политиков и чиновников, чья работа действительно может нести угрозу интересам России в Украине. Общественных деятелей и журналистов, которые не подбирают слов в адрес Москвы. Олигархов и бизнесменов, на которых Кремль хочет нажать, чтобы те требовали от украинских руководителей "примирение". А среди них в список добавили агентов влияния Москвы в украинском истеблишменте.

Зато очевидно, по какому принципу в черный список попали бизнесмены. Их просто скопировали из рейтинга богачей: олигарх Виктор Пинчук, партнеры Игоря Коломойского, Геннадий Боголюбов, Алексей Мартынов, Константин Жеваго и Юрий Косюк.



Украинские бизнесмены

Эксперты отметили, что причин бояться российских санкций у украинских бизнесменов действительно немного.

Они касаются капитала, а капитала у украинского бизнеса там нет,

– сказал экономический эксперт Сергей Фурса.

Ощутимо зацепить санкции могут разве что нескольких бизнесменов. Среди таких например супруги Герег, у которых бизнес в Крыму. Олигарх Виктор Пинчук, бизнесы которого еще имеют торговые связи с Россией. И несколько компаний, которые зависимы от российского сырья или наоборот – его России поставляют. В частности, и государственных.

А вот Президент Петр Порошенко, который до недавнего времени имел целую шоколадную фабрику в Липецке, в санкционный список не попал. Объяснили, что по неофициальному дипломатическому этикету. Там есть только его близкое окружение и бизнес-партнеры, к примеру, Олег Гладковский.

Худшее, что могла сделать Россия с Украиной давно уже произошло. Война на Донбассе длится пятый год. И наше государство должно быть готовым к гораздо более страшным вещам, чем российские "черные списки": кибератакам, экономическим диверсиям, терактам и даже масштабному вторжению.