Санкции США против Ирана вступают в силу

В понедельник, 5 ноября, вступает в силу новый пакет санкций США в отношении Ирана. Ранее глава американской администрации Дональд Трамп назвал их самыми жестокими за всю историю.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп, обыграв образ из сериала "Игра престолов", анонсировал введение санкций против Ирана.

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Новые санкции коснутся сделок с нефтью, финансовых операций, энергетики и судоходства.

В списке – более 600 компаний и физических лиц. По словам президента США Дональда Трампа, таким образом он пытается добиться новой договоренности по ядерной сделки.

В США заявили, что санкции будут направлены также против Евросоюза и банковской системы Swift, если Европа продолжит сотрудничать с Тегераном. В Брюсселе же отметили, что будут соблюдать соглашения с Ираном.

Напомним, 17 октября стало известно, что администрация президента США работает над пакетом новых санкций против российских и иранских компаний. Под удар попадут те компании, которые работают над восстановлением Сирии.



Впоследствии, Вашингтон официально объявил о расторжении Договора о дружбе с Ираном, который действует между странами уже более 60 лет.